The following instruments on Xetra do have their last trading day on 31.05.2022.

Die folgenden Instrumente in Xetra haben ihren letzten Handelstag am 31.05.2022.



ISIN Name

DE0007257537 CECONOMY AG

US2536511031 Diebold Nixdorf Inc.

