Waiblingen (ots) -Die STIHL Gruppe legt den ersten Nachhaltigkeitsbericht vor und präsentiert die Nachhaltigkeitsstrategie und -aktivitäten des Unternehmens. Das Motto "Handeln für Generationen" steht für die feste Überzeugung, nach der das über 95-jährige Unternehmen seit Gründung geführt wird.STIHL hat 2021 eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt mit dem Ziel, die bisher bestehende Nachhaltigkeitspolitik weiterzuentwickeln, bisheriges Engagement zu bündeln und laufende Aktivitäten deutlich zu stärken. In drei Fokusfeldern - Ökosysteme, Kreisläufe und Sorgfalt - hat sich das Familienunternehmen bis 2030 ambitionierte Ziele gesetzt. STIHL will klimaneutral, materialsparender und weiterhin fair arbeiten, um auch in Zukunft den Menschen die Arbeit mit und in der Natur zu erleichtern. Damit soll auch ein messbarer Beitrag zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals) der Vereinten Nationen geleistet werden. Dr. Nikolas Stihl, Enkel des Firmengründers Andreas Stihl sowie STIHL Beirats- und Aufsichtsratsvorsitzender, betont: "Als Unternehmen mit Wurzeln in der Forstwirtschaft sind wir traditionell mit der Natur verbunden und leben von ihr. Deshalb standen und stehen im Mittelpunkt unseres Handelns schon immer der Mensch, die Natur und deren Kraft zu wachsen. Das treibt uns an und wollen wir weiter fördern."Der STIHL Nachhaltigkeitsbericht ist online verfügbar unter:https://nachhaltigkeitsbericht.stihl.de/2021Er beschreibt die Nachhaltigkeitsstrategie und -ziele sowie die Aktivitäten im Jahr 2021 und umfasst die deutschen STIHL Standorte (Stammhaus mit acht Werken sowie die Vertriebszentrale Dieburg) sowie alle internationalen Produktionsgesellschaften. Der STIHL Nachhaltigkeitsbericht ist in Übereinstimmung mit den Sustainability Reporting Standards der Global Reporting Initiative (GRI) erstellt.Die vollständige Presseinformation sowie Fotos stehen auf der STIHL Homepage unterhttps://corporate.stihl.de/presse.aspx zum Download zur Verfügung.