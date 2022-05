Bern/Schwyz (ots) -Visana erwirbt eine Minderheitsbeteiligung an der Liberty Vorsorge AG. Das Schweizer Unternehmen mit Sitz im Kanton Schwyz ist seit 2005 erfolgreich auf unabhängige Vorsorgelösungen für Privat- und Firmenkunden sowie Business Partner spezialisiert.Mit der Minderheitsbeteiligung der Visana an Liberty stärken beide Unternehmen die Zusammenarbeit im Bereich Versicherung und Vorsorge. Visana wird in Zukunft ihren Privat- und Firmen-Kunden umfassende Vorsorgelösungen anbieten können und Liberty kann ihr Angebot um Versicherungslösungen erweitern.Oliver Bienek, CEO von Liberty, begrüsst die Beteiligung durch Visana: "Visana ist ein starker und kompetenter Partner. Zusammen können wir das anvisierte hohe Wachstumsziel der Liberty erfolgreich vorantreiben. Ich freue mich auf die Umsetzung der identifizierten Potentiale."Angelo Eggli, CEO der Visana-Gruppe, freut sich über die Ausweitung des Angebots der Visana: "Mit Liberty haben wir einen sehr erfahrenen und erfolgreichen Partner im Vorsorgebereich zur Seite. Gemeinsam können wir unsere Kunden in allen Lebensphasen nun noch umfassender beraten."Pressekontakt:VisanaFrançois Furer; MediensprecherTelefon: +41 31 357 95 39E-Mail: francois.furer@visana.chLiberty Vorsorge AGOliver Bienek, CEOTelefon: +41 58 733 03 03E-Mail: oliver.bienek@liberty.chOriginal-Content von: Liberty Vorsorge AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089654/100890017