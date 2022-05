Amazon springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. Immerhin liegt der Kurs derzeit rund drei Prozent vorne. Auf 2375,16 USD verteuert sich damit der Wert eines Anteilsscheins. Wurden die Bären dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen?

Kursverlauf von Amazon der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Amazon-Analyse einfach hier klicken.

Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Weil sich die nächste maßgebliche Hürde jetzt beinahe in Reichweite befindet. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund sechs Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Dieser Hochpunkt verläuft bei 2524,41 USD. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen. ...

