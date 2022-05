Straubing (ots) -



Doch umso weitreichender die Ausnahmen, desto mehr verpufft leider die Wirkung dieses Importstopps. Oder schadet sich die EU mit den Strafaktionen sogar selbst mehr als dem Kreml? Putin kann und wird in all dieser Zeit neue Kunden finden. In Anbetracht der Streitigkeiten im Kreis der Mitgliedstaaten wäre es eine gute Alternative gewesen, wenn die EU Russlands Öl-Lieferungen zunächst mit einer Einfuhrabgabe belegt hätte. Das hätte den Strom des fossilen Brennstoffs zwar nicht gestoppt. Aber zumindest wäre es den Europäern möglich gewesen, Teile der russischen Gewinne abzuschöpfen.



