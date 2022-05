Marktplätze haben sich zu einem rasant wachsendem Vertriebskanal im E-Commerce entwickelt, auf dem sich eine Menge potenzieller Kund:innen tummeln. Als Onlinehändler:in ist es also an der Zeit, diese wertvollen Kanäle endlich zu nutzen. Mit unseren Tipps klappt das Ganze easy und effektiv. Als Onlinehändler:in weißt du vielleicht schon, wie wichtig Marktplätze sind. Doch was solltest du ...

Den vollständigen Artikel lesen ...