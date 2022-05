Tech-Aktien gehören am Dienstag zu den Gewinnern an der Wall Street. Der Nasdaq 100 Index baut zur Stunde seine Gewinne auf rund 0,6 Prozent aus. Stärker noch präsentiert sich die Aktie von Netflix, die um mehr als zwei Prozent zulegen kann. Sie steht zudem vor einer wichtigen runden Marke und damit vor einem Kaufsignal.Um rund 30 Prozent hat sich der Streamingkonzern in den zurückliegenden zwei Wochen erholt. Jetzt kommt es darauf an, ob Netflix auch noch die Hürde bei 200 Dollar meistert. Die ...

