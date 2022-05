Amsterdam (ots/PRNewswire) -Die erweiterte Produktlinie bietet schwerere Nutzlasten für neue Anwendungsfälle mit flexibler und koordinierter Multi-Bot-Integration und schnellem ROI.Locus Robotics, der führende Anbieter von autonomen mobilen Robotern (AMRs) für Fulfillment-Lager, und 2022 IFOY-Kandidat gab seine erweiterte Produktlinie von Lager-AMRs bekannt. Diese neuen Formfaktoren bilden zusammen mit dem Locus Origin-Roboter eine umfassende Familie von AMRs, die eine breite Palette von Anwendungsfällen im Lager abdecken, vom E-Commerce über die Kommissionierung von Kartons und Paletten bis hin zu Szenarien, die größere und schwerere Nutzlasten erfordern, um die gesamte Bandbreite der Produktbewegungsanforderungen in den heutigen Fulfillment- und Distributionslagern zu unterstützen."Die neuen LocusBots ermöglichen es uns, unsere Kunden bei der Bewältigung der großen Herausforderungen im Arbeitsbereich zu unterstützen und eine optimale Produktivität zu erreichen, indem wir den richtigen Roboter für die jeweilige Aufgabe einsetzen", so Rick Faulk, CEO von Locus Robotics. "Locus ist weiterhin führend in der Entwicklung hochproduktiver und innovativer AMR-Technologien, die die Anforderungen unserer Kunden an eine umfassende Lageroptimierung effizient erfüllen und gleichzeitig eine schnelle Wertschöpfung ermöglichen."Die LocusBots sind vollständig in LocusOne integriert, der intelligenten Plattform für die Orchestrierung von Multi-Bot-Lagern, die eine vorhersehbare, effiziente und skalierbare Produktivität und Kostenoptimierung für alle Produktbewegungen innerhalb der vier Wände des Lagers bietet. Die Plattform zentralisiert und koordiniert nahtlos eine dynamische Multi-Bot-Flotte und bietet gleichzeitig detaillierte, zukunftsorientierte und umsetzbare Geschäftsinformationen und Berichte für eine effektive Verwaltung und Planung.Alle LocusBots werden über das All-inclusive-Preismodell des Unternehmens, Robots-as-a-Service (RaaS), verfügbar sein und können zu bestehenden und neuen Arbeitsabläufen hinzugefügt werden, was eine dynamische Skalierung und Anpassung an sich ändernde Marktanforderungen ermöglicht."Die erweiterte Produktfamilie festigt die Position von Locus als internationaler Branchenführer für die Automatisierung und Digitalisierung von Lagern, Distributions- und Fulfillment-Zentren", sagt Denis Niezgoda, Vice President, Europe. "Während die Betreiber daran arbeiten, steigende Auftragsvolumina, Arbeitskräftemangel und steigende Verbrauchererwartungen zu erfüllen, sind die AMRs von Locus in der Lage, den richtigen Roboter für die jeweilige Aufgabe zu liefern, um die aktuellen - und zukünftigen - Marktanforderungen zu erfüllen."Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://www.locusrobotics.com.Informationen zu Locus RoboticsDie revolutionäre Multi-Bot-Lösung von Locus Robotics besteht aus leistungsstarken und intelligenten autonomen mobilen Robotern, die mit menschlichen Mitarbeitern zusammenarbeiten, um die Produktivität beim Stückguthandling um das 2- bis 3-fache zu steigern, und das bei weniger Arbeitsaufwand im Vergleich zu herkömmlichen Stückguthandlingsystemen. Diese preisgekrönte Lösung hilft Einzelhändlern, 3PLs und Speziallagern, die immer komplexeren und anspruchsvolleren Anforderungen von Fulfillment-Umgebungen effizient zu erfüllen und zu übertreffen, indem sie sich problemlos in bestehende Lagerinfrastrukturen und neue Gebäude integrieren lässt, ohne die Arbeitsabläufe zu stören. Locus Robotics hat seinen Hauptsitz in Wilmington, MA (USA) und Amsterdam und ist Mitglied der Inc. 500. Weitere Informationen finden Sie unter www.locusrobotics.com.christina@brandstyle.comKontakt:Christina Gorinichristina@brandstyle.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1440363/Locus_Robotics_Logo.jpgOriginal-Content von: Locus Robotics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158126/5236378