Die erste IP-Lösung des Unternehmens wird gemäß internationaler Dual-Funktionssicherheitsnormen zertifiziert und ist somit ideal für sicherheitskritische industrielle und Automobilanwendungen

VeriSilicon (688521.SH), ein führendes Unternehmen im Rahmen des einzigartigen Geschäftsmodells "Silicon Platform as a Service" (SiPaaS), gab heute seinen Signal Processor (ISP) IP ISP8000L-FS V5.0.0 als Safety Element out of Context (SEooC) bekannt, der nun die IEC 61508:2011 SIL 2 Funktionssicherheitsindustriezertifizierung erhalten hat. Die Zertifizierung wurde von dem führenden Sicherheitsberatungsunternehmen ResilTech gewährt. Nachdem VeriSilicon bereits eine ISO 26262 ASIL B Zertifizerung vorweisen kann, handelt es sich bei ISP8000L-FS V5.0.0 um seine erste IP-Lösung, die internationalen Dual-Funktionssicherheitsnormen entspricht.

ISP8000L-FS V5.0.0 wurde für anspruchsvolle und kameragestützte Hocheistungsanwendungen entwickelt, die Dual-Kameras mit Single-4K@60fps oder Dual-4K@30fps Videoaufnahmen unterstützen. Sie integriert die HDR-Verarbeitung (High Dynamic Range), 2D/3D-Rauschunterdrückungstechnologien und eingebaute funktionelle Sicherheitsmechanismen.

ISP8000L-FS V5.0.0 wurde sowohl gemäß ISO 26262 als auch IEC 61508 Funktionssicherheitsnormen zertifiziert. Dies markiert einen bedeutenden Meilenstein für den Ausbau des Funktionssicherheits-IP-Portfolios von VeriSilicon. Die Anwendung der ISP IP Zertifizierung wird die Kunden unterstützen, ihr Produktentwickungsverfahren mit vermindertem Risiko systematischer Ausfälle und zufälliger Hardwarefehler in sicherheitskritischen industriellen und Automobilanwendungen zu beschleunigen.

"Durch das rasche Wachstum bei der Fertigungsautomatisierung, die KI-Technologien für aufgabenkritische Entscheidungen anwendet, erhält die Funktionssicherheit der Elektronik eine noch größer Bedeutung", so Wei-Jin Dai, Executive Vice President und General Manager of IP Division bei VeriSilicon. "Unsere ‚ISO 26262'- und ‚IEC 61508'-konformen ‚ISP IP'-Lösungen können in der Automobilherstellung und der intelligenten Fertigung und in Industrieanlagen angewendet werden, wobei die steigenden Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. VeriSilicon übernimmt unser weit verbreitetes ‚Glass to Glass'- (von Camera-In- bis hin zu Display-Out-Anwendungs-) IP-Portfolio für intelligente Pixelverarbeitung mithilfe eines Funktionssicherheitsverfahrens, um Fortschritte in der Automobilherstellung und der intelligenten Fertigung zu ermöglichen."

Über VeriSilicon

VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. (VeriSilicon, 688521.SH) hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden plattformbasierte, umfassende, kundenspezifische Halbleiter-Serviceleistungen und Halbleiter-IP-Lizenzierungsdienste aus einer Hand unter Nutzung seiner eigenen Halbleiter-IP-Produktpalette anzubieten. Im Rahmen des einzigartigen Geschäftsmodells "Silicon Platform as a Service" (SiPaaS) kann VeriSilicon mit seinem umfassenden IP-Portfolio in kurzer Zeit komplette Halbleiterprodukte von der Definition über das Testen bis zum Verpacken anbieten. Das Unternehmen bietet leistungsstarke und kostengünstige Halbleiter-Alternativen für IDM, Fabless, Systemanbieter (OEM/ODM), große Internetunternehmen, Cloud-Dienstanbieter usw. an. Die Geschäftstätigkeit von VeriSilicon umfasst die Bereiche Unterhaltungselektronik, Automobilelektronik, Computer und Peripheriegeräte, verarbeitende Industrie, Datenverarbeitung, Internet der Dinge und andere Anwendungen.

VeriSilicon bietet eine Vielzahl kundenspezifischer Halbleiterlösungen, darunter Video-, Audio- und Sprachverarbeitung in hoher Auflösung, Infotainment im Fahrzeug, Videoüberwachung, IoT-Konnektivität, Smart Wearables, hochwertige Anwendungsprozessoren, Video-Transcoding-Beschleunigung, intelligente Pixel-Verarbeitung usw. Darüber hinaus verfügt VeriSilicon über sechs Arten von hausinternen Prozessor-IPs, und zwar GPU-IP, NPU-IP, VPU-IP, DSP-IP, ISP-IP und Display-Prozessor-IP, sowie über mehr als 1.400 analoge und Mixed-Signal-IPs und RF-IPs.

VeriSilicon wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz im chinesischen Schanghai. Das Unternehmen betreibt 7 Design-, Forschungs- und Entwicklungszentren in China und in den USA und verfügt über 11 Vertriebs- und Kundendienstniederlassungen weltweit. VeriSilicon beschäftigt derzeit mehr als 1.200 MitarbeiterInnen.

