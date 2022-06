PFORZHEIM (dpa-AFX) - Die "Pforzheimer Zeitung" zum Embargo-Kompromiss der EU:

"Da ist sie wieder, die EU, auf die sich Putin ursprünglich eingestellt hatte: zerstritten, langsam und von nationalen Egoismen geprägt, also kaum geeignet, ihm Grenzen aufzuzeigen. Das löchrige Sanktionspaket darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die EU in die richtige Richtung bewegt. Die Sanktionen insgesamt werden dafür sorgen, dass Russland wirtschaftlich abrutscht und technologisch den Anschluss verliert. Die EU arbeitet an der Lehre, dass die freie Welt sich zu wehren weiß. Auf diesem Kurs stärkt die EU sich auch selbst: Der beschleunigte Umstieg von fossilen russischen auf regenerative eigene Energien ist gut für die Unabhängigkeit und noch besser für das Klima."/yyzz/DP/men