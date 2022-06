HEILBRONN (dpa-AFX) - Die "Heilbronner Stimme" zum Arbeitsmarkt:

"Nun tritt das Problem des Arbeitskräftemangels wieder in den Vordergrund, das in weiten Teilen der Republik schon vor Corona und Krieg dominierend war. Egal, in welche Branche man schaut - überall fehlen Fachkräfte und Auszubildende - und das bei häufig bestens gefüllten Auftragsbüchern. Der demografische Wandel - seit Jahrzehnten bekannt - schlägt nun mit voller Wucht zu. Und schnelle Abhilfe ist nicht in Sicht. Die Arbeitsmigration aus dem Ausland reicht bei weitem nicht aus, um die Lücken in den Belegschaften zu füllen. Und auch mit Qualifizierung und Weiterbildung, um die sich die Arbeitsagenturen intensiv bemühen, wird der Personalbedarf in den Unternehmen nur unzureichend gedeckt werden können."/yyzz/DP/men