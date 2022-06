BERLIN (dpa-AFX) - Fahrgäste von Bussen und Bahnen können von Mittwoch (0 Uhr) an mit dem neuen 9-Euro-Ticket fahren. Das Aktionsticket erlaubt es, jeweils einen Monat lang bundesweit den Nahverkehr zu nutzen. Gleichzeitig sinkt die Energiesteuer, damit die Spritpreise günstiger werden. An den Tankstellen dürfte sich das nach Betreiberangaben aber erst nach und nach bemerkbar machen. Beide Maßnahmen laufen bis Ende August. Damit sollen die Menschen angesichts stark gestiegener Energiekosten entlastet werden.

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen schätzt, dass pro Monat rund 30 Millionen Menschen das 9-Euro-Ticket nutzen werden - entweder über ihre Abos oder mit einem neu gekauften Ticket. Bislang wurden sieben Millionen verkauft.

Das Bundeskartellamt will sich von Mittwoch an genauer ansehen, wie sich die Spritpreise entwickeln. Die Steuerbelastung sinkt um 35,2 Cent pro Liter bei Superbenzin und um 16,7 Cent pro Liter bei Diesel. Wie viel der Sprit an der Tankstelle kostet, bestimmen aber Tankstellenbetreiber und Mineralölkonzerne./bf/DP/he