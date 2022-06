- 12.000 m umfassendes Bohrprogramm auf Kasiya eingeleitet, um höhergradige Mineralressourcengebiete hochzustufen und die Umwandlung in Reserven als Teil der geplanten Vormachbarkeitsstudie (PFS) zu untermauern

- Tiefergehende Bohrungen, um auf Erweiterungen der Zonen der Kategorie "angedeutete Ressourcen" in der Tiefe bis zur Basis von Saprolith (~25m) abzuzielen

- Erweiterung des gesamten mineralisierten Fußabdrucks durch verschiedene Handbohrprogramme findet weiterhin mit mehreren Bohrteams statt

- Aktualisierte Scoping-Studie mit der aktuellen Ressource soll in den kommenden Wochen abgeschlossen werden

Sovereign Metals Limited (ASX:SVM; AIM:SVML) (das Unternehmen oder Sovereign) gibt den Beginn seines Bohrprogramms im Rahmen der Vormachbarkeitsstudie (PFS) auf dem Rutilprojekt Kasiya (Kasiya) bekannt. Das wird das erste bedeutsame Arbeitsprogramm für die PFS sein, wenn das Unternehmen in den nächsten Wochen die aktualisierte Scoping-Studie abschließt.

Abbildung 1: Luftbohrungen beim ersten Bohrloch auf Kasiya unter Kontrolle des für die Mineralressourcenschätzung zuständigen Sachverständigen Richard Stockwell von Placer Consulting.

Kasiya - die größte Rutillagerstätte der Welt

Im April 2022 gab das Unternehmen eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) von 1,8 Mrd. Tonnen mit 1,01 % Rutil heraus, die Kasiya als erstklassige Lagerstätte und potenziell wichtige Quelle für Naturrutil und Naturgrafit, zwei kritische Rohmaterialien mit niedriger CO2-Bilanz, bestätigte.

Die aktualisierte MRE positionierte Kasiya als größte Rutillagerstätte der Welt mit mehr als doppelt so viel enthaltenem Rutil wie die nächstgrößere Rutillagerstätte von Sierra Rutile. Außerdem bestätigt die MRE für das Grafitnebenprodukt Kasiya als eine der größten Lamellengrafitlagerstätten der Welt.

Die MRE weist mächtige Zonen mit sehr hochgradigem Rutil auf, das zusammenhängend in einem sehr großen Gebiet von mehr als 180 km2 auftritt (Abbildung 2). Die Rutilmineralisierung liegt in seitlich weitreichenden, oberflächennahen, flachen, "deckenartigen" Körpern in Gebieten, in denen das Verwitterungsprofil erhalten und nicht wesentlich erodiert ist.

Die Lagerstätte ist expansiv und weist eine hochgradige Rutilmineralisierung auf, die in den obersten 3 bis 5 m ab der Oberfläche für gewöhnlich einen Gehalt von 1,2 bis 2,0 % aufweist. Eine mäßig hochgradige Mineralisierung, die im Allgemeinen 0,5 bis 1,2 % Rutil enthält, erstreckt sich ab 5 m bis zum Ende des Bohrlochs, wo sie in einer Tiefe von über 10 m weiterhin offen ist.

Abbildung 2: Karte mit Rutilgehalten im obersten Bereich des aktualisierten MRE-Blockmodells von Kasiya

Bohrprogramm

Basierend auf der aktualisierten MRE sind eine Reihe von Gebieten zur Tiefe hin offen und man geht davon aus, dass die Mineralisierung über die Grenze der früheren Bohrungen hinaus geht, nachdem viele Bohrlöcher am Ende des Bohrlochs einen Gehalt von über 1 % Rutil aufweisen.

Ein 10.000 m umfassendes Luftbohrprogramm (Air-Core, AC) wurde konzipiert, um die Zonen mit angedeuteten Ressourcen in der Tiefe bis zur Basis von Saprolith bei rund 25 m, von der aktuellen Bohrtiefe von rund 14 m, zu erweitern. Die Bohrungen werden auf einem Raster von 200 m x 200 m niedergebracht. Abgezielt wird dabei auf die angedeuteten Ressourcen, die im Rahmen der anstehenden PFS in wahrscheinliche Reserven umgewandelt werden sollen.

Abbildung 3: Drohnenfoto der Luftbohrungen auf Kasiya, die von Sovereigns Geologenteam überwacht werden

Außerdem startet das Unternehmen Kernbohrungen (Push-Tube) auf Gebieten mit als vermutet klassifizierten Ressourcen gemäß der MRE. Dieses Infill-Bohrprogramm zielt auf oberflächennähere, hochgradige Gebiete ab, die von angedeuteten in nachgewiesene Ressourcen umgewandelt werden sollen.

Parallel zu diesen mechanischen Bohrprogrammen führt das Unternehmen Erweiterungs- und regionale Bohrungen mit einem Handbohrer durch und mehrere Bohrteams sind auf den umfangreichen Zielgebieten auf Kasiya aktiv, um den mineralisierten Gesamtfußabdruck zu erweitern und weitere hochgradige Rutilzonen zu identifizieren.

Die kostengünstige Handbohrtechnik, die geringe Auswirkungen hat, hat sich als sehr effektives Explorationstool bei der ersten Erstellung der Rutil- und Grafit-MRE bei Kasiya erwiesen.

Abbildung 4: Handbohrteam bohrt regionale Erkundungsbohrlöcher

Aktualisierte Scoping-Studie

Das Unternehmen nähert sich dem Abschluss der aktualisierten Scoping-Studie, die auf der ersten Scoping-Studie aufbauen wird, die im Dezember 2021 veröffentlicht wurde. Die aktualisierte Scoping-Studie wird die deutliche Steigerung des Tonnengehalts der MRE, die im April veröffentlicht wurde, einen höhergradigen Durchsatz, gesteigerte Produktionsraten und ein längeres Minenleben berücksichtigen. Die aktualisierte Scoping-Studie wird in den kommenden Wochen erwartet.

Abbildung 5: Drohnenfoto von Kasiya mit Luftbohranlage im Vordergrund

