Phyllis Mugo (40) ist alleinerziehende Mutter von vier Kindern und arbeitet im Packhaus von Mavuno Organics in Nairobi, Kenia. Dort verpackt sie Bio-Avocados in Kisten für den Weitertransport nach Europa. Mit ihren Kindern lebt sie in einem 1-Zimmer-Haus und hält sich weder für wohlhabend noch für arm. Foto © Nature & More Mit ihrem Gehalt kann sie Miete, Essen und...

Den vollständigen Artikel lesen ...