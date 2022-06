Anlässlich zum Tag der Lebensmittelverschwendung, der in diesem Jahr auf den 26. Mai fällt, ist es BILLA einmal mehr ein wichtiges Anliegen, Bewusstsein für den achtsamen Umgang mit wertvollen Lebensmitteln zu schaffen. Da man gemeinsam bekanntermaßen am meisten bewirkt, arbeitet österreichweit jeder BILLA und BILLA PLUS Markt eng mit karitativen Kooperationspartnern...

Den vollständigen Artikel lesen ...