von J. Billina und K. Schachinger, Euro am Sonntag Es sind schwierige Zeiten an den Börsen. Heftigen Talfahrten folgten zuletzt kurze Erholungsphasen. Investoren an der Wall Street, aber auch in Frankfurt sehen mit Sorge den Kampf der US-Zentralbank gegen die Inflation. Sie zwingt die Fed ...

Den vollständigen Artikel lesen ...