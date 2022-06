News von Trading-Treff.de Unser Dax konnte mit der positiven Ausgangslage aus dem US-Feiertag nun zum Monatsabschluss nicht so richtig was anfangen und wühlte sich stattdessen lieber wieder etwas in die Tiefe. Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 15670, 15465, 15360, 15110, 14960, 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100, 13800, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...