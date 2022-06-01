Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
London, May 31
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF
|6.0699 USD
|IE00BJXRZJ40
|31 May 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
|3.6779 USD
|IE00BJXRZ273
|31 May 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
|4.6772 USD
|IE00BLRPQH31
|31 May 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
|1.8910 USD
|IE00BLRPQJ54
|31 May 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
|4.3466 USD
|IE00BLRPRR04
|31 May 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF
|3.4045 USD
|IE00BLRPRQ96
|31 May 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EM INT & ECOM ETF
|4.3963 USD
|IE000HJV1VH3
|31 May 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE PET CARE UCITS ETF
|4.2048 USD
|IE000QRNAC66
|31 May 2022
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de