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PR Newswire
01.06.2022 | 08:04
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, May 31

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Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF6.0699 USDIE00BJXRZJ4031 May 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF3.6779 USDIE00BJXRZ273
31 May 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.6772 USDIE00BLRPQH31
31 May 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.8910 USDIE00BLRPQJ54

31 May 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF4.3466 USDIE00BLRPRR04

31 May 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		3.4045 USDIE00BLRPRQ96

31 May 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF4.3963 USDIE000HJV1VH3

31 May 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF4.2048 USDIE000QRNAC66

31 May 2022
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© 2022 PR Newswire
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