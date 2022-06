Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Nach zuletzt vier Gewinntagen in Folge, riss gestern die jüngste Gewinnserie des DAX. Er ging mit Verlusten von 1,3 Prozent aus dem Handel. Im Mai verzeichnete er somit dennoch einen Zugewinn von zwei Prozent. Marktidee: Rheinmetall. Rheinmetall profitierte in dieser Woche von der Einigung der Ampel-Koalition und der Union, was die Details des geplanten Sondervermögens für die Bundeswehr betrifft. Übergeordert befindet sich das Wertpapier in einem langfristigen Aufwärtstrend. Im Februar dieses Jahres ging die Aktie in eine deutliche Beschleunigungsphase über. Am 22. April markierte das Papier ein Allzeithoch bei 225 Euro. Dort startete eine Korrekturphase. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf