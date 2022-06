Deutsche Börse am Allzeithoch: Einstieg mit Puffer

Die anhaltend hohen Volatilitäten an den Aktienmärkten sorgen zumindest bei den Aktionären der Deutschen Börse für Freude: Das Unternehmen hat mit den Q1-Zahlen Ende April eine kräftige Ergebnissteigerung (EBIT) von mehr als 30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gemeldet - basierend auf dem transaktionsabhängigen Geschäft. Mit aktuell 160 Euro notiert die Aktie (DE0005810055) nahe der Allzeithochs bei 170 Euro vom Juli 2020 und April 2022. Wer die Deutsche Börse als Volatilitätsprofiteur ins Portfolio aufnehmen, auf dem aktuellen Kursniveau aber nicht direkt in die Aktie investieren will, setzt auf einen Puffer, der die individuelle Risikobereitschaft widerspiegelt.

Discount-Strategie mit 11 Prozent Puffer (Dezember)

Das Discount-Zertifikat von HSBC mit der ISIN DE000HG1L2V4 bietet bei einem Preis von 142,20 Euro einen Puffer von 11 Prozent. Aus der Differenz zum Höchstbetrag (Cap) bei 150 Euro errechnet sich eine maximale Rendite von 7,80 Euro oder 9,8 Prozent p.a. Schließt die Aktie am Bewertungstag 17.12.22 unter dem Cap, erhalten Anleger eine Aktie der Deutschen Börse.

Bonus-Strategie mit 25 Prozent Puffer (Dezember)

Solange die Barriere des Capped-Bonus-Zertifikat der SG (ISIN DE000SF4KDV3) bei 120 Euro bis zum Bewertungstag 16.9.22 nie berührt oder unterschritten wird, zahlt das Produkt den Bonusbetrag (=Cap) von 166 Euro. Bei einem Kaufpreis von 158,72 Euro ergibt sich ein Gewinn von 7,28 Euro oder 8,5 Prozent p.a. Bei verletzter Barriere erfolgt eine Aktienlieferung; das Produkt gibt"s mit leichtem Abgeld.

Einkommensstrategie mit 8,9 Prozent p.a. Kupon (Juni 2023)

Zinserträge unabhängig vom Aktienkurs gibt"s bei der Aktienanleihe der DZ Bank mit der ISIN DE000DW2J5G7. Das Wertpapier zahlt 8,9 Prozent Kupon p.a.; durch den Einstiegskurs unter pari beträgt die effektive Rendite 10,1 Prozent p.a. Sollte die Aktie am Bewertungstag (16.6.23) unter dem Basispreis von 160 Euro notieren, gibt"s die Lieferung von 6 Aktien (Barausgleich der Bruchteile).

ZertifikateReport-Fazit: Wer von der Volatilität der Aktien- und Rentenmärkte profitieren möchte und auf kontinuierlich hohe oder steigende Handelsvolumina setzt, kann mit Zertifikaten eine defensive Positionierung in der Aktie der Deutschen Börse aufbauen und so ein international ausgerichtetes Portfolio diversifizieren.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Börse-Aktien oder von Anlageprodukten auf Deutsche Börse-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen