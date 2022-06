DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Südkorea ruht der Handel wegen des nationalen Wahltages.

DONNERSTAG: In Großbritannien bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Spring Bank Holiday" geschlossen.

TAGESTHEMA

Der SAP-Wettbewerber Salesforce hat den Umsatz in seinem ersten Geschäftsquartal überraschend kräftig gesteigert und die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr erhöht. Der auf Cloud-basierte Unternehmenssoftware spezialisierte US-Konzern verzeichnete eine weiterhin starke Nachfrage. Sorgen von Marktbeobachtern über eine nachlassende Dynamik wischte Salesforce damit beiseite. Der Umsatz kletterte um ein Viertel auf 7,41 Milliarden Dollar. Analysten haben mit 7,38 Milliarden gerechnet. Der Nettogewinn fiel auf 28 Millionen von 469 Millionen Dollar. Auf bereinigter Basis erzielte das Unternehmen ein Ergebnis je Aktie von 0,98 (1,21) Dollar. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Salesforce zwar mit einem etwas geringeren Umsatz von 31,7 bis 31,8 Milliarden Dollar,beim Gewinn je Aktie rechnet Salesforce nun aber mit 4,74 bis 4,76 Dollar je Aktie. Hier wurden bisher 4,62 bis 4,64 Dollar je Anteil in Aussicht gestellt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q, Palo Alto

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 57,4 1. Veröff.: 57,5 zuvor: 59,2 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 54,5 Punkte zuvor: 55,4 Punkte 16:00 Bauausgaben April PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - CA 16:00 Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.138,75 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.646,25 -0,0% Nikkei-225 27.422,32 +0,5% Hang-Seng-Index 21.177,57 -1,1% Kospi Feiertag Shanghai-Composite 3.165,90 -0,6% S&P/ASX 200 7.218,90 +0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Kursgewinne in Tokio und Kursverluste in Hongkong prägen das Bild. Dass das australische BIP im ersten Quartal mit 3,3 Prozent etwas stärker zulegte auf Jahresfrist als erwartet, sorgt für keinen Auftrieb. Der Nikkei-Index in Tokio bekommt etwas Rückenwind vom weiter fallenden Yen, der günstig ist für die japanische Exportindustrie. Nachdem bereits am Vortag neue Einkaufsmanagerindizes aus China besser als im Vormonat ausgefallen waren, aber immer noch im Kontraktion anzeigenden Bereich lagen, wird genau dieses Bild am Mittwoch vom Caixin-Index für das verarbeitende Gewerbe im Mai bestätigt. Für einen positiven Impuls sorgt das nicht mehr. An der Hongkonger Börse heißt es von IG-Stratege Yeap Jun Rong, der Markt schließe sich der leichteren Vorgabe aus den USA an. Dort hatten unter anderem stark zulegende Marktzinsen die Stimmung nach der Feiertagspause getrübt. Abwärts geht es in der Region mit Ölaktien, nachdem die Ölpreise im Handelsverlauf in den USA am Vortag kräftig nachgegeben hatten.

US-NACHBÖRSE

Salesforce-Aktie reagierten mit einem Plus von fast 9 Prozent auf die Vorlage des Quartalsberichts. Der SAP-Konkurrent übertraf mit einem Umsatzplus von 24 Prozent auf 7,41 Milliarden Dollar die Markterwartung, verfehlte sie aber beim Gewinn. Mit dem Umsatzausblick blieb der Cloud-Experte knapp hinter den bisherigen Markterwartungen zurück, übertraf sie aber beim Gewinn. HP tendierten auf Nasdaq.com gut behauptet (+0,3%). Der Computerhersteller verzeichnete ein weiteres starkes Quartal bei PC-Verkäufen und hob seine Gewinnprognose an. Für Victoria's Secret & Co. ging es um 7,3 Prozent nach oben. Der auf Damenunterwäsche spezialisierte Einzelhändler hatte trotz eines Umsatzrückgangs um 4,5 Prozent auf 1,48 Milliarden Dollar einen Gewinn von 80,8 Millionen Dollar ausgewiesen für das zurückliegende Quartal. Beide Kennziffern fielen besser aus, als Analysten geschätzt hatten. Jeweils nach Vorlage der Geschäftszahlen büßten Bark 7,6 Prozent ein und der Kurs des Halbleiterdesigners Ambarella 5,6 Prozent. Tonix Pharmaceuticals machten einen Satz um 278 Prozent nach oben. Hier befeuerte, dass der Board grünes Licht für ein Aktienrückkaufprogramm gegeben hat.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.989,60 -0,7% -223,36 -9,2% S&P-500 4.132,15 -0,6% -26,09 -13,3% Nasdaq-Comp. 12.081,39 -0,4% -49,74 -22,8% Nasdaq-100 12.642,10 -0,3% -39,32 -22,5% Dienstag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 2,28 Mrd 0,92 Mrd Gewinner 1.164 2.861 Verlierer 2.151 468 Unverändert 132 78

Leichter - Der Handel war nach dem verlängerten Wochenende von einem volatilem Umfeld geprägt. Belastet wurde die Stimmung von Inflationssorgen, nachdem die Ölpreise zeitweise kräftig gestiegen waren. Hintergrund für den Anstieg war das von der EU beschlossene weitreichende Embargo auf russisches Öl. Hinzu gesellte sich die Befürchtung, die Fed könnte mit einer zu straffen Geldpolitik die wirtschaftliche Erholung gefährden. Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten milderten die Sorgen etwas. Qualcomm legten um 2,5 Prozent zu. Der US-Konzern will offenbar den bevorstehenden Börsengang von Arm nutzen, um sich an dem britischen Chipdesigner zu beteiligen. Eli Lilly gaben 3,2 Prozent nach, nachdem der größte Aktionär, Lilly Endowment Inc., Aktien im Wert von fast 64 Millionen Dollar verkauft hatte.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,54 +7,3 2,46 180,6 5 Jahre 2,80 +8,8 2,72 154,4 7 Jahre 2,87 +10,2 2,77 143,0 10 Jahre 2,86 +11,5 2,74 134,8 30 Jahre 3,09 +12,3 2,97 119,2

Schwach - Teilnehmer verwiesen auf Aussagen von Fed-Gouverneur Christopher Waller, wonach große Zinsschritte um einen halben Prozentpunkt nicht vom Tisch genommen werden sollten, bis die Inflation dem Fed-Ziel von 2 Prozent näher komme. Zuletzt hatte es von der Fed Signale gegeben, dass zunächst nur noch zwei große Zinsschritte zu erwarten sein dürften.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:26 % YTD EUR/USD 1,0714 -0,2% 1,0733 1,0743 -5,8% EUR/JPY 138,44 +0,2% 138,14 137,31 +5,8% EUR/GBP 0,8510 -0,1% 0,8518 0,8514 +1,3% GBP/USD 1,2587 -0,1% 1,2601 1,2621 -7,0% USD/JPY 129,25 +0,4% 128,70 127,84 +12,3% USD/KRW 1.246,42 +0,3% 1.242,48 1.238,77 +4,8% USD/CNY 6,6938 +0,3% 6,6720 6,6621 +5,3% USD/CNH 6,7052 +0,4% 6,6761 6,6724 +5,5% USD/HKD 7,8460 -0,0% 7,8466 7,8481 +0,6% AUD/USD 0,7170 -0,1% 0,7175 0,7182 -1,3% NZD/USD 0,6494 -0,3% 0,6512 0,6533 -4,9% Bitcoin BTC/USD 31.628,20 -0,1% 31.674,84 31.546,51 -31,6%

Der Euro gab nach den Verbraucherpreisen für Mai aus der Eurozone nach. Zeitweise war die Gemeinschaftswährung unter die Marke von 1,07 Dollar gefallen. Zuletzt notierte er im US-Handel bei 1,0735 Dollar. Zweifel an einer adäquaten Reaktion der EZB belasteten die Gemeinschaftswährung im Verlauf. Der Dollar-Index legte um 0,1 Prozent zu. Mit 8,1 Prozent zum Vorjahr fiel die Teuerung im Euroraum deutlich höher als mit 7,6 Prozent erwartet aus.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 114,65 114,67 -0,0% -0,02 +57,5% Brent/ICE 115,48 115,60 -0,1% -0,12 -98,5%

Die Ölpreise zeigten sich volatil. Zunächst hatten sie wegen des von der EU beschlossenen weitreichenden Embargos auf russisches Öl kräftig zugelegt. Im Verlauf kamen sie dann deutlich zurück nach Meldungen, wonach einige Opec-Mitglieder erwägen sollen, die Teilnahme Russlands an einem Ölförderabkommen auszusetzen. Eine Befreiung Russlands von seinen Ölförderzielen könne einigen anderen Produzenten den Weg ebnen, deutlich mehr Rohöl zu fördern. Der Preis für ein Barrel WTI-Öl fiel am Ende des Tages um 0,1 Prozent, nachdem er zeitweise um über 3 Prozent gestiegen war.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.833,17 1.837,39 -0,2% -4,22 +0,2% Silber (Spot) 21,52 21,57 -0,2% -0,05 -7,7% Platin (Spot) 970,05 968,39 +0,2% +1,66 -0,1% Kupfer-Future 4,27 4,30 -0,7% -0,03 -4,0%

Der Goldpreis gab um 1 Prozent nach. Belastet wurde die Nachfrage nach dem zinslosen Edelmetall von den gestiegenen Marktzinsen.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

AUSTRALIEN - Konjunktur

Die australische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2022 solide gewachsen und hat die Unterbrechungen wegen Omikron und die Überschwemmungen an der Ostküste zu Beginn des Jahres gut überstanden. Das BIP wuchs um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal und um 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Volkswirte hatten mit plus 0,6 Prozent bzw plus 3,0 Prozent gerechnet.

CHINA - Konjunktur

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Mai dank immer mehr Corona-Lockerungsmaßnahmen in vielen Städten leicht verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global (ehemals IHS Markit) ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 48,1 (April: 46,0) Punkte.

MEXIKO - Takabindustrie

Der Verkauf von E-Zigaretten und ähnlichen Produkten ist in Mexiko künftig verboten. Die Regierung begründete ihre Entscheidung am Dienstag mit Gesundheitsbedenken.

UKRAINE-BLOG

- Russische Truppen haben in der schwer umkämpften Industriestadt Sjewjerodonezk im Osten Ukraine offenbar einen Salpetersäuretank getroffen. Der Regionalgouverneur Serhij Gajdaj rief die Bevölkerung auf, "in Sodalösung getränkte Gesichtsmasken bereitzuhalten", um sich gegen giftige Dämpfe zu wappnen.

- Die USA wollen die ukrainischen Streitkräfte mit Mehrfachraketenwerfern ausstatten. US-Präsident Biden hatte noch am Montag die Lieferung von Mehrfachraketenwerfern an die Ukraine ausgeschlossen, die Ziele in Russland erreichen könnten. Am Dienstagabend kündigte er allerdings in einem Meinungsbeitrag für die New York Times an, der Ukraine "fortschrittlichere Raketensysteme" zu liefern.

USA / NORDKOREA

Die USA wollen sich für schärfere UN-Sanktionen gegen Nordkorea einsetzen, falls das Land einen Atomtest vornimmt. Zunächst müsse die UNO jedoch die bestehenden Sanktionen durchsetzen.

HP

hat ein weiteres starkes Quartal bei PC-Verkäufen verzeichnet und seine Gewinnprognose angehoben. HP erhöhte die Gewinnprognose für 2022 auf 4,24 bis 4,38 Dollar je Aktie. Der Nettoumsatz lag bei 16,5 Milliarden Dollar, 4 Prozent mehr als vor einem Jahr mit 15,9 Milliarden Dollar. Das Unternehmen vermeldete für das zweite Geschäftsquartal einen Nettogewinn von 1 (1,2) Milliarde Dollar bzw. 94 (98) Cent je Aktie. Der bereinigte Gewinn lag bei 1,08 Dollar je Aktie. HP gab eine Prognose von 1,03 bis 1,08 Dollar je Aktie für das laufende dritte Geschäftsquartal ab und übertraf damit die Prognosen von Analysten mit 1,02 Dollar. Für das zweite Geschäftsquartal lauteten die Prognosen beim Nettogewinn auf 1,05 Dollar je Aktie und beim Umsatz auf 16,2 Milliarden Dollar.

