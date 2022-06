Sehr geehrte Damen und Herren, nach der allgemeinen "Sell all"-Stimmung der vergangenen Wochen ist ein leichter Optimismus an einige Märkte zurückgekehrt, der sich in einem Stimmungswechsel an der Börse bemerkbar machte. Angesichts erster Anzeichen dafür, dass die Inflation in den USA im April mit 8,3 Prozent vorerst ihren Höhepunkt erreicht hat und gestiegene Konsumausgaben die Inflationssorgen dämpfen konnten, haben alle drei großen Indizes des Landes die mit sieben Wochen längste Serie von Verlust-Wochen ...

