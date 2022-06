Am 26. April veröffentlichte Microsoft die Zahlen zum dritten Quartal 2022, welches am 31. März endete. Dabei wurden die Ergebnisse speziell von der Cloud-Stärke getrieben. Der Umsatz betrug 49,4 Milliarden US-Dollar, stieg um 18 % im Jahresvergleich und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Allein der Cloud-Umsatz stieg um 32 Prozent und macht in diesem Quartal 23,4 Milliarden US-Dollar Umsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...