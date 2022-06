Rezessionsängste, Inflation, Lieferkettenprobleme und Gewinnwarnungen verschrecken seit Wochen viele Anleger. Wer aber gerade in turbulenten Zeiten einen kühlen Kopf behält, verdient langfristig deutlich mehr. "Gier ist gut" sagte einst Gordon Gekko im Börsen-Klassiker "Wall Street". Nüchtern gesehen ist Gier durchaus ein guter Signalgeber: Wenn jeder über Aktien redet, also Wert und Preis nicht mehr in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...