Plug Power leuchtet heute in kräftigem Grün. Schließlich weist die Kurstafel für ein Plus von rund vier Prozent aus. Auf 17,50 EUR verteuern sich damit nun die Anteilsscheine. Versuchen die Bären die Bullen bloß zu blenden oder geht es jetzt längerfristig nach oben?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Plug Power-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Plug Power der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Plug Power-Analyse einfach hier klicken.

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund sechsundzwanzig Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 22,10 EUR. Daher versprechen die nächsten Tage Hochspannung.

Wer die übergeordnete Perspektive bei seinen Investments in den Vordergrund stellt, bekommt momentan eher keinen Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Da dieser Indikator bei 24,08 EUR ...

Den vollständigen Artikel lesen ...