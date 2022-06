News von Trading-Treff.de Die US-Indices konnten die Vorwochenhochs zwar nicht halten, doch von massiven Abgaben (siehe Videoanalyse) war am ersten Handelstag nach dem verlängerten Wochenende nichts zu sehen. Silber verharrte in den vergangenen Tagen im Bereich der Marke von 22,00 USD. Hier ging es mit den Kursbewegung kaum voran. Doch das hat sich gestern geändert. Ein erster Versuch die Kurse nach unten zu bewegen wurde unternommen, was zum Bruch ...

