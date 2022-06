Australiens nächste Goldmine?: De Grey erweitert Goldressourcen auf Hemi-Projekt um 25% auf 8,5 Mio. Unzen

Anzeige / Werbung Besonders beeindruckend ist die 80%-ige Steigerung der für Vormachbarkeitsstudien maßgeblichen Goldressourcen auf knapp 7 Mio. Unzen. Clever, dass die Gesamtressourcen über den 10-Millionen-Unzen-Radar gehoben wurden.

Dank der in den vergangenen Monaten durchgeführten Bestätigungs- und Erweiterungsbohrungen hat De Grey Mining Ltd. (ASX: DEG, FSE: DGD) die Mineralressource seines Hemi-Goldprojekts erneut beträchtlich erweitern können. Die im Boden nachgewiesene Ressource erhöhte sich dadurch um 25 Prozent auf 8,5 Millionen Unzen Gold. Innerhalb des gesamten Mallina-Gold-Projekts, dessen Gesamtressource auf 10,6 Millionen Unzen Gold gesteigert werden konnte, stellt die Hemi-Liegenschaft damit weiterhin den wichtigsten Teil dar. Sehr erfreulich ist auch, dass es gelungen ist, einen sehr großen Teil der Ressource in die nächst höhere Kategorie zu überführen.

Allgemeine Informationen, Chart und Videos über De Grey Mining und anderen Rohstoff-/Technologieunternehmen unter: ?? axinocapital.de/DeGrey oder ?? axinocapital.de





Auf Hemi fallen daher bereits 5,8 Millionen Unzen Gold in die Kategorie der angezeigten Ressourcen, was aktuell einem Anteil von 68 Prozent entspricht. Gegenüber der letzten Ressourcenschätzung entspricht dies einem Zuwachs von 2,8 Millionen Unzen Gold. Das ist ein Goldberg, den andere Unternehmen als Gesamtressource ausgewiesen haben.



Beeindruckend rasantes Goldressourcenwachstum, und

De Grey's Kasse ist mit knapp 100 Mio. AUD immer

noch prall gefüllt

De Grey Mining erweitert die Ressource besonders stark auf den Lagerstätten Eagle und Duicon

Ein Anteil von rund 32 Prozent der Ressource ist auch weiterhin der abgeleiteten Kategorie zuzurechnen. Sie beläuft sich derzeit auf 74 Millionen Tonnen Gestein mit einem Gehalt von 1,1 g/t Gold, was umgerechnet 2,7 Millionen Unzen Gold entspricht. Sehr erfreulich ist zudem, dass die gesamte angezeigte Ressource in dem Bereich der Hemi-Liegenschaft lokalisiert ist, die für den zukünftigen Abbau als Tagebaugrube vorgesehen ist. Die dafür vorgesehene Grube soll in eine Tiefe von bis zu 370 Meter hinabreichen. Besonders erfolgreich waren die Bohrungen auf den Lagerstätten Duicon und Eagle. Auf Duicon konnten 38 Millionen Tonnen Gestein mit einem Goldgehalt von 1,3 g/t der Ressource hinzugefügt werden. Das entspricht einem Zuwachs von 1,6 Millionen Unzen Gold. Auf der Eagle-Lagerstätte wuchs die Ressource um 0,95 Millionen Unzen ebenfalls sehr stark.



Über gewaltige 150 Kilometer erstreckt sich De Grey's

gesamtes Mallina Gold Projekt

Die Kosten, um eine Unze Ressource auszuweisen, liegen bei De Grey Mining deutlich unter dem Branchendurchschnitt

Die Branche und ihren Durchschnitt klar schlagen konnte De Grey Mining bei den Kosten, die aufgewendet werden müssen, um eine Unze Gold im Boden nachzuweisen. Sie lagen im Bereich der angezeigten Ressource bei zehn Australische Dollar je Unze. Im Bereich der angezeigten Unzen sinken die Kosten sogar auf sieben AUD je Unze. Eine weitere Vergrößerung der Ressource in der Zukunft ist anzunehmen, denn aktuell arbeiten auf dem Hemi-Projekt insgesamt zehn Teams mit ihren Bohrgeräten daran, die Mineralisierung weiter zu vergrößern. Da alle Lagerstätten zur Tiefe und in Streichrichtung noch offen sind, ist anzunehmen, dass mit der aktuellen Größe der Ressource noch lange nicht das letzte Wort gesprochen ist. Für die investierten Aktionäre sind das sehr gute Nachrichten, denn sie stellen eine sehr solide Basis für die vorläufige Machbarkeitsstudie dar. Sie wird aktuell erstellt und wird vom Markt vollkommen zurecht mit großer Spannung erwartet.







Für die Vormachbarkeitsstudien werden zeitgleich

Verarbeitungsszenarien ausgearbeitet



