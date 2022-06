Der Dow Jones Ind. konnte in der letzten Handelswoche eine Erholung initiieren, kam am gestrigen Dienstag (31.05.) jedoch leicht zurück.Der Dow Jones Ind. konnte in der letzten Handelswoche eine Erholung initiieren, kam am gestrigen Dienstag (31.05.) jedoch leicht zurück. Nach der veritablen Zwischenrally sollten die gestrigen Gewinnmitnahmen noch (!) nicht beunruhigen, Obacht ist jedoch allemal geboten. ...

