Montbonnot, Frankreich, und Singapur (ots/PRNewswire) -UnitySC, der führende Anbieter von Mess- und Inspektionsgeräten für die Halbleiterindustrie, gibt eine erfolgreiche Finanzierungsrunde in Höhe von 48 Millionen Euro bekannt, die von Jolt Capital, der französischen Regierung über French Tech Souveraineté (ein von Bpifrance betriebenes Programm) und Supernova Invest geleitet wurde.Die Nachfrage nach elektronischen Chips steigt stark an, besonders aufgrund von Branchen wie Automobil, IoT oder Kommunikationsgeräte. Messungen und Inspektionen von Wafern in jedem Schritt des Herstellungsprozesses werden immer wichtiger, um für minimale Ausfallraten zu sorgen und den Ertrag zu steigern. "Advanced Packaging" wie dreidimensionale integrierte Schaltungen (3DIC), einer der derzeitigen Schlüsseltreiber für die Leistung von Halbleitern, erfordern teilweise über 1000 Fertigungsschritte. Bei kaskadierenden Defekten kann der Gesamtertrag drastisch sinken, was die Hochgeschwindigkeitsqualitätskontrolle zur besten Versicherung und zum idealen Weg macht, Energie zu sparen und die Kosten zu senken.Mit Hunderten von installierten Maschinen und einer führenden Position im Bereich der 3DIC-Messtechnik ist UnitySC bereits eine Referenz bei vielen Waferherstellern und IC-Gießereien. Neben der "Advanced Packaging"-Messung bietet UnitySC eine vollständige Palette von Geräten für andere Arten von High-End-Prozessen, insbesondere für die gemusterte und nicht gemusterte Fehlerinspektion für Verbindungshalbleiter, transparente Substrate oder Spezialgeräte.UnitySC hat seinen Hauptsitz in Frankreich und ist mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Singapur, Taiwan, Südkorea, China und den USA weltweit vertreten. Mit einem Portfolio von über 150 aktiven Patenten profitiert das Unternehmen von entscheidenden Technologievorteilen, die wiederum Wettbewerbsvorteile wie verbesserten Durchsatz, höhere Empfindlichkeit oder die beidseitige Messung von Wafern bieten.Mit einem Wachstum von 70 % seit 2020 und einer für 2022 erwarteten Umsatzverdopplung im Jahresvergleich wächst UnitySC dreimal schneller als der Weltmarkt für Halbleiter-Investitionsgüter.Die 48-Millionen-Euro-Finanzierungsrunde von UnitySC wird von Jolt Capital, der französischen Regierung durch French Tech Souveraineté und Supernova Invest geleitet, die zusammen mit dem historischen Mehrheitsaktionär Fogale Nanotech in den Vorstand eintreten werden. Diese neuen Finanzmittel werden die Wachstumsinitiativen von UnitySC erweitern und beschleunigen und zur Finanzierung des Betriebskapitals, eines neuen ehrgeizigen F&E-Programms, der Gründung neuer Tochtergesellschaften in China und Korea, neuer Fertigungskapazitäten und eines Demo-Labors in Asien verwendet.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1828642/UnitySC_Logo.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1828642/UnitySC_Logo.jp)Kontakte(France) Eloi Delorme, CFO: eloi.delorme@unity-sc.comPhilippe Perez: philippe.perez@jolt-capital.com (file:///T:\\clients\\C\\CNW%20Group\\2022\\22-31718\\001_EN_DE\\01-Source-EN\\philippe.perez@jolt-capital.com)Gildas de la Monneraye: gildas.delamonneraye@mascaret.euPressekontakt:+33 674078475,Philippe Perez: +33 6 23 82 67 19,Gildas de la Monneraye: +33 658187825Original-Content von: UnitySC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135271/5236591