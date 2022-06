Die bestehenden Kunden - das Universitätsspital Zürich, die Universität Zürich und der Tessiner Spitalverbund EOC - haben die Möglichkeit, die Drohnentransporte auch in Zukunft bei Matternet weiter zu beziehen.Bern - Seit 2017 flogen die Drohnen der Post in verschiedenen Städten der Schweiz im Dienst von Spitälern. Jetzt hat die Post entschieden, ihr Drohnenprojekt dem kalifornischen Drohnenentwickler Matternet zu übergeben. Die autonomen Drohnen stiessen zwar weltweit auf Interesse, seien aber im derzeitigen regulatorischen Umfeld für unbemannte Luftfahrzeuge für die Post in der Schweiz nicht breit...

Den vollständigen Artikel lesen ...