Wien/Graz (ots) -Der Talto Jobinterview-Check zeigt: Studierende haben vor allem Defizite was Selbstpräsentation, Stressfragen und Gehaltsverhandlungen betrifft.Jedes Vorstellungsgespräch entscheidet über die weitere berufliche Zukunft und ist damit eine wichtige Weichenstellung. Vor allem für unerfahrene junge Menschen ist das belastend. In einer neuen Umfrage mit mehr als 2.500 Studierenden in Deutschland und Österreich zeigt sich, dass in Sachen Vorbereitung und Selbstbewusstsein noch Luft nach oben ist. Nur jede*r Achte fühlt sich laut dem Talto Jobinterview-Check "sehr gut" auf das nächste Vorstellungsgespräch vorbereitet. Die meisten würden ihre Situation als "gut" bezeichnen - während mehr als jede*r Vierte sich "schlecht" oder sogar "sehr schlecht" vor einem Jobinterview fühlt.Woher kommt diese Unsicherheit? Meist liegt das an der fehlenden Erfahrung - etwa mit den sogenannten Stressfragen, die Bewerber*innen im Jobinterview bewusst aus der Reserve locken sollen (47 % sehen Aufholbedarf) oder im Umgang mit Gehaltsverhandlungen (68 % fühlen sich dabei unsicher). Und sogar bei der Selbstpräsentation fühlt sich nur ein Viertel (26 %) souverän.Alle wollen mehr erfahren und sind auf der Suche nach InformationenDie Befragten sind gezielt auf der Suche nach wertvollen Informationen, um sich auf diese besondere Situation bestmöglich vorbereiten zu können. 96 Prozent möchten Tipps für Gehaltsverhandlungen, jeweils 92 Prozent hätten gerne Unterstützung bei der Selbstpräsentation bzw. dem richtigen Umgang mit Stressfragen und 79 Prozent würden sich auch Informationen zur richtigen Erstellung ihrer Bewerbungsunterlagen wünschen. Hilfreiche Informationen zu all diesen Themen gibt es übrigens auf www.talto.com.Erfahrung mit Vorstellungsgesprächen und dem Bewerbungsprozess gäbe es grundsätzlich mehr als genug: Neun von zehn hatten mindestens ein Jobinterview (89 %), jede*r Zweite (49 %) sogar für einen studienrelevanten Job (also nicht einem typischen Minijob). Und auch die Digitalisierung im HR-Bereich geht mit großen Schritten voran: Fast die Hälfte (46 %) der Befragten hatte bereits ein Online-Vorstellungsgespräch.Studierende starten extrem früh ins ErwerbslebenDie Zeiten, in denen Eltern das Studium finanzierten, sind vorbei. Wie der Talto Jobinterview-Check zeigt, starten Studierende extrem früh ins Erwerbsleben. Selbst bei den Unter-20-Jährigen hatten bereits drei Viertel mindestens ein Bewerbungsgespräch und nur acht Prozent können noch keinerlei Berufserfahrung vorweisen. Die Mehrheit arbeitet in einem Nebenjob, der nicht unbedingt etwas mit dem eigenen Studium zu tun hat. Erst in der Altersgruppe ab 25 Jahren übernehmen studienrelevante Vollzeit-Jobs die Führung.7. Juni: Online-Veranstaltung mit BewerbungsexpertinUm dem großen Wissensdefizit entgegenzuwirken, ist Bewerbungsexpertin Katharina Werth am Dienstag, den 7. Juni 2022 bei Talto zu einem Live-Q&A zu Gast. Ab 18:00 Uhr erhalten registrierte Talto-User*innen wertvolle Tipps und können online ihre persönlichen Fragen stellen.Über den Talto Jobinterview-CheckAn der Online-Befragung haben im Zeitraum von 25. April bis 5. Mai 2022 insgesamt 2.575 Studierende aus Deutschland und Österreich teilgenommen. Sie wurden zu ihrem Wissen und ihrer persönlichen Erfahrung mit Bewerbungsgesprächen befragt. Drei Viertel der Teilnehmer*innen (74,6 %) absolvieren aktuell ein Bachelorstudium, 11,5 Prozent befinden sich in einem Masterprogramm. Der Rest verteilt sich auf andere akademische Weiterbildungsprogramme.Über Talto - Talents of TomorrowTalto bietet Studierenden und jungen Talenten während und nach ihrem Studium die für sie passenden Unternehmen und hilfreiche Infos zu Karriere- und Jobthemen in der Talto-App, via Social Media und auf talto.com. Derzeit nutzen rund 600.000 Studierende und Absolvent*innen (bis zwei Jahre nach Studienabschluss) aus Österreich und Deutschland die Plattform.Talto Deep Talk: "Du schaffst es: Erfolgreiche Bewerbungsgespräche"Datum: 07.06.2022, 18:00 UhrOrt: Online (siehe Link), ÖsterreichUrl:https://talto.com/articles/talto-talk/onlineevent-am-76-du-schaffst-es-erfolgreiche-bewerbungsgespraeche/