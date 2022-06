DJ Scholz verspricht der Ukraine modernes Flugabwehrsystem

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Ukraine weitere umfangreiche Waffenlieferungen zugesagt und Kritik aus der deutschen Opposition zurückgewiesen. Deutschland werde der Ukraine das moderne Flugabwehrsystem Iris-T und ein "hochmodernes" Ortungsradar liefern, wie Scholz in einer Rede bei der Generaldebatte im Bundestag ankündigte.

"Damit versetzen wir die Ukraine in die Lage, eine ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen zu schützen", sagte Scholz mit Blick auf das Flugabwehrsystem. Zusammen mit dem Ortungsradar werde die Sicherheit der Ukraine mit modernstem Gerät sichergestellt.

"Alles was Sie sagen, ist nicht richtig. Wir machen das, was möglich ist", sagte Scholz mit Blick auf Kritik von Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU). "Wir helfen also in umfangreicher Weise. Und das könnte auch zur Kenntnis genommen werden und nicht durch Fragen infrage gestellt werden, die einfach mit Fakten nichts zu tun haben." Er war der Opposition eine Flucht vor der Realität vor.

