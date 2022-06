Unterföhring (ots) -Taff gegen taffer? Am Samstag treten Moderatorin Jeannine Michaelsen und Moderatorin Charlotte Würdig bei "Schlag den Star" gegeneinander an. Natürlich live. Natürlich auf ProSieben.Ein Duell auf Augenhöhe? Jeannine Michaelsen verspricht den Zuschauer:innen "die besonderste und wahrscheinlich unterhaltsamste Ausgabe, die es geben wird." Charlotte Würdig sieht sich im Vorfeld klar vorn: "Jeannine, wenn ich mit Dir fertig bin, findet Dich nicht mal mehr Google."In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegnerinnen bei "Schlag den Star" im direkten Duell gegeneinander an. Die Gewinnerin erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Raab TV. Musikalische Unterstützung erhalten Jeannine und Charlotte an dem Abend live von Kontra K mit "Wieder2015" und von ESC-Gewinner Kalush Orchestra mit "Stefania"."Schlag den Star" am Samstag, 4. Juni, um 20:15 Uhr, live auf ProSiebenPressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingCarolin Klemaphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: carolin.klema@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5236661