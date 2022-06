DJ Scholz: Ökostromausbau macht Deutschland unabhängiger von Russland

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat eine massive Beschleunigung des Ökostromausbaus angekündigt. Diese soll Deutschland unabhängiger von russischen Energielieferungen machen und den Klimaschutz verbessern. Beide Ziele gehörten zusammen, sagte Scholz.

"Wir wollen Energieunabhängigkeit erreichen, so schnell wie möglich. Das, wissen wir, ist in diesen Tagen ganz, ganz dringend angesichts des russischen Angriffs. Und wir wollen vollständige CO2-Neutraltität bis 2045 erreichen", sagte Scholz in der Generaldebatte im Bundestag. "Das ist machbar. Beides gehört zusammen. Es schließt einander nicht aus. Und wir werden beides erreichen."

Scholz betonte, dass die kommenden Monate für Weichenstellung in Deutschland wichtig seien. Es gehe darum, die Energieversorgung jederzeit sicherzustellen - "24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr". Mit dem Osterpaket der Bundesregierung zum Ökostromausbau und noch kommenden Gesetzespaketen werde man die erneuerbaren Energien voranbringen. Auch müsse man die Genehmigungsverfahren deutlich beschleunigen.

Man werde sich "nicht den Schneid abkaufen lassen, nicht von den Lobbyisten, nicht von den Bedenkenträgern und auch nicht von den Verteidigern des Status quo", sagte Scholz. Man habe keine Zeit dazu, die Dinge auf die lange Bank zu schieben. "Dieses Jahr ist das Jahr der Entscheidungen, und die Entscheidungen werden getroffen", sagte Scholz.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2022 04:53 ET (08:53 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.