BERLIN (dpa-AFX) - Die Arbeitgeber haben die Ankündigung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) über eine "konzertierte Aktion" angesichts der hohen Teuerung begrüßt. "Wir Arbeitgeber sind uns unserer Verantwortung bewusst", erklärte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger am Mittwoch in Berlin. "Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften haben in den bisherigen Krisen immer konstruktiv an Lösungen mitgearbeitet. Wir werden es auch dieses Mal tun."

Scholz hatte im Bundestag angekündigt, er wolle Vertreter von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu einer "konzertierten Aktion" zusammenrufen. "Gemeinsam mit den Sozialpartnern wollen wir diskutieren, wie wir mit der aktuellen Preisentwicklung umgehen", sagte Scholz. Es gehe um eine "gezielte Kraftanstrengung in einer außergewöhnlichen Situation".

Im Mai lagen die Verbraucherpreise in Deutschland um 7,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag anhand vorläufiger Daten mitgeteilt hatte./hoe/DP/men