Autowerte sind am Mittwochvormittag besonders gefragt. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Autos kratzt mit plus 1,1 Prozent erneut am Zwischenhoch von Mitte April. Im DAX sind VW, Mercedes-Benz und BMW ganz vorne zu finden. Die Aktien von Mercedes-Benz und Volkswagen klettern jeweils 1,7 Prozent, BMW steigt 1,6 Prozent.Der Branchenexperte Jose Asumendi von JPMorgan begrüßt die tags zuvor bekannt gewordenen Pläne der chinesischen Regierung, die Autoindustrie im zweiten Halbjahr anzukurbeln. Aktuelle ...

