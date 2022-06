Düsseldorf (ots) -- Sechs verschiedene Charaktere zieren die bunten Dosen. Die Special Edition ist ab dem 1. Juni online sowie im Handel erhältlich.- Pro verkaufte Dose spendet Just Spices 25 % des Erlöses an die Riccardo Simonetti Initiative e.V.- Mit der Pride Edition möchte Just Spices einen Beitrag für mehr Toleranz, Vielfalt und Akzeptanz in unserer Gesellschaft leisten.Just Spices steht für eine bunte Gesellschaft. Um auch im Alltag Aufmerksamkeit auf das Thema Diversität zu schaffen, launcht das Gewürzunternehmen seine erste Pride Edition. Das bunte Avocado Topping im Regenbogen Design ist für den regulären Preis von 5,99 Euro zum 1. Juni online sowie im Handel erhältlich. Mit der Pride Edition möchte Just Spices aktiv einen Beitrag für mehr Toleranz in unserer Gesellschaft leisten. Deswegen spendet das Unternehmen 25 % des Erlöses an die Riccardo Simonetti Initiative e.V., die sich für marginalisierte und benachteiligte Menschengruppen in der Gesellschaft einsetzt.Eine Gewürzmischung, sechs verschiedene DesignsBei der Pride Edition hat sich Just Spices für das beliebte Avocado Topping entschieden. Die Gewürzmischung wird ab dem 1. Juni online sowie im Handel im bunten Regenbogen Design erhältlich sein. Um das Thema Vielfalt zusätzlich zum Ausdruck zu bringen, gibt es die Mischung in sechs verschiedenen Ausführungen mit diversen Charakteren. "Durch unsere große Community erreichen wir viele Menschen, die wir mit unserer Pride Edition auf das Thema Diversität und Gleichberechtigung aufmerksam machen können", sagt Ole Strohschnieder, CMO von Just Spices. Um diese Aufmerksamkeit zu erreichen, begleitet das Unternehmen die Special Edition mit reichweitenstarken Online- und Offline Marketing Maßnahmen.Für mehr Toleranz und AkzeptanzMit der Special Edition möchte Just Spices gleichzeitig aktiv einen Beitrag für eine vielfältige Gesellschaft leisten. Deswegen spendet das Gewürzunternehmen 25 % des Erlöses der Pride Edition an die Riccardo Simonetti Initiative. Der gemeinnützige Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht online sowie offline Aufklärungsarbeit zu leisten, ausgegrenzten Menschen eine Stimme zu geben und nachhaltig einen Beitrag für mehr Toleranz und Gleichberechtigung zu leisten.Familie als grundlegender UnternehmenswertJust Spices steht nicht nur für bunte und vielfältige Gewürzmischungen. Ganz nach dem Unternehmenswert "Familie" beschreibt sich das Just Spices Team als eine große Familie, in der alle so sein können, wie sie wirklich sind. Unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Alter und sexueller Orientierung. Das Motto: Family loves you for who you are!Mehr Informationen: https://www.justspices.de/pridePressekontakt:Just Spices GmbHSchiessstraße 44a40549 DüsseldorfOriginal-Content von: Just Spices GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100072005/100890069