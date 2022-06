Modesto, Kalifornien (ots) -Im Sommer wollen wir uns wohlfühlen, mit strahlender Haut, tollen Haaren und einem gesunden Körper. Wussten Sie, dass auch Nahrungsmittel wie Mandeln, voller natürlicher Nährstoffe, hierbei unterstützen können?Schutz vor vorzeitiger Alterung durch UV-LichtUV-Strahlen können den Alterungsprozess der Haut beschleunigen. Schützen können wir uns nicht nur von außen durch Sonnencreme, auch von innen können wir durch eine gesunde Ernährung vorbeugen. "Wenn es um den Schutz vor Sonne und UV-Strahlen geht, denken wir meist nur an Kleidung und Sonnencreme. Alles Mittel, um unsere Haut von außen zu schützen. Aber was viele wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass wir mit Hilfe einer gesunden Ernährung auch Lichtschäden von innen vorbeugen können", sagt Dermatologin und Professorin für Gesundheitsförderung Dr. Michaela Axt-Gadermann. Eine aktuelle Studie[1] zeigt, dass der tägliche Verzehr von Mandeln den Eigenschutz der Haut gegen UVB-Licht - Hauptursache für Schäden durch die Sonne - unterstützen kann und so den Sonnenschutz von außen durch Sonnencreme ideal ergänztEssbare Beauty-BoosterEine Portion Mandeln (30 g) enthält 60 % des täglich empfohlenen Antioxidans Vitamin E, das zum Schutz vor oxidativem Stress beiträgt. Zudem enthalten sie hautunterstützendes Zink, Niacin und Riboflavin. Das enthaltene Kupfer fördert die Entwicklung von Kollagen, das der Haut Festigkeit verleiht, und Elastin, das die Flexibilität der Haut ermöglicht. "Die meisten von uns denken, dass das Badezimmer der Ort ist, an dem wir uns um unsere Haut, unseren Körper und unsere Schönheit kümmern. Aber meiner Meinung nach sollten wir damit bereits in der Küche beginnen. Denn durch die Einbeziehung natürlicher Lebensmittel voller Nährstoffe, gesunder ungesättigter Fette und wertvollen pflanzlichen Proteinen können wir unser Aussehen und unser Wohlbefinden maßgeblich beeinflussen. Ist man innerlich gesund, dann spiegelt sich das auch im Äußeren wider", erklärt Dr. Axt-Gadermann. Als natürliches Lebensmittel und Quelle für pflanzliches Protein sind Mandeln die perfekte Snack-Wahl. Sie sind schmackhaft und sättigend, ohne dass sie beschweren. Zusätzlich liefern sie mit ihrem natürlichen Pflanzenprotein und den gesunden Fetten jede Menge Energie für alle Sommeraktivitäten.Snacken für einen gesunden KörperDamit wir uns in unserem Körper von außen wohl fühlen, müssen wir ihn auch von innen nähren und pflegen. Wenn wir vorhaben, fit zu werden, neigen wir dazu, uns hauptsächlich auf Sportübungen zu konzentrieren. "Aber das ist nur ein Teil auf unserem Weg zu einem gesunden Körper. Auch eine ausgewogene und gesunde Ernährungsweise spielt eine wichtige Rolle. Dabei sollte man vor allem auf Lebensmittel achten, die Nährstofflücken in der Ernährung füllen und eine Kombination aus Ballaststoffen, Proteinen und guten Fetten enthalten, die zusammenwirken, um den Körper zu nähren", sagt Dr. Axt-Gadermann. "Eine intelligente Zwischenmahlzeit kann den Hunger und die Bedürfnisse des Körpers stillen und sogar dabei helfen, ein gesundes Gewicht zu halten." Der perfekte Snack für erfolgreiches Abnehmen: Mandeln, die man überall mit hinnehmen kann. Denn sie können erwiesenermaßen auch bei der Reduzierung von Bauchfett helfen. Eine Studie[2] hat gezeigt, dass das tägliche Essen von 42 g Mandeln anstelle eines kohlenhydratreichen Snacks mit gleichen Kalorien im Rahmen einer cholesterinsenkenden Ernährung dazu beitragen kann, Teilkörperfett, insbesondere an Bauch und Beinen, zu reduzieren. Auch der Cholesterinspiegel wird dabei deutlich verbessert.[1] Li JN et al. Almond Consumption Increased UVB Resistance in Healthy Asian Women. Journal of Cosmetic Dermatology. 2021;00: 1-6.[2] Berryman CE, Kris-Etherton PM, et al. Effects of Daily Almond Consumption on Cardiometabolic Risk and Abdominal Adiposity in Healthy Adults with Elevated LDL-Cholesterol: A Randomized Controlled Trial. Journal of the American Heart Association. 2015;4:e000993.Pressekontakt:Brandzeichen Markenberatung und Kommunikation GmbHWilly-Brandt-Straße 5520457 HamburgTel: 040 4133019-0Email: californiaalmonds@brandzeichen-pr.deOriginal-Content von: Almond Board of California, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52202/5236788