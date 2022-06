Monument Re gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit Zurich International Life Limited ("ZILL") eine Vereinbarung über den Erwerb des geschlossenen Portfolios des langfristigen Lebensversicherungsgeschäfts in Singapur von Zurich International Life Limited getroffen hat. Nachdem die Monument International Life Assurance Company Limited ("MILAC") am 27. Mai 2022 erfolgreich eine Versicherungslizenz für Singapur erhalten hat, werden das Portfolio und die Mitarbeiter der ZILL-Niederlassung in Singapur nach Eingang der gerichtlichen und behördlichen Genehmigungen auf der Insel Man und in Singapur in die neue Niederlassung von MILAC in Singapur übergehen.

Reginald Peacock, CEO von Zurich Singapur, sagte: "Wie in jedem Geschäftsbereich werden wir immer nach Verbesserungsmöglichkeiten und nach Gelegenheiten suchen, unser Geschäft auf eine respektvolle Weise für unsere Kunden, Partner und Mitarbeiter zu optimieren. Sie können sich darauf verlassen, dass kein anderes Geschäft außerhalb unseres Portfolios an langfristigen Lebensversicherungen in Singapur wesentlich betroffen sein wird und dass wir weiterhin alle unsere bestehenden Kunden und Partner betreuen werden."

Manfred Maske, CEO von Monument Re, ergänzte: "Wir freuen uns, dass wir mit ZILL eine Einigung über den Erwerb dieses Geschäftsfeldes erzielt haben, unsere zweite Transaktion mit der erweiterten Zürich-Gruppe. Diese Transaktion stellt einen wichtigen Schritt in der Wachstums- und Konsolidierungsstrategie von Monument dar, da sie unsere Präsenz auf der Insel Man stärkt und gleichzeitig unsere Präsenz auf dem Singapur-Markt etabliert."

"Wir freuen uns, diese Vereinbarung mit ZILL geschlossen zu haben. Der Erwerb dieses Portfolios erlaubt es MILAC, seine erste Präsenz auf dem asiatischen Markt zu festigen und unsere Wachstums- und Konsolidierungsstrategie umzusetzen. Wir freuen uns darauf, die übergehenden Mitarbeiter in Singapur ab dem Datum der Übernahme bei MILAC und der gesamten Monument Re Gruppe willkommen zu heißen", sagte Jeffrey More, CEO von MILAC.

Monument Re Limited ist eine Holdinggesellschaft für Lebensrückversicherungen- und -versicherungen mit einer Präsenz auf Bermuda, in Irland, Belgien, Luxemburg, der Insel Man und Guernsey sowie mit Niederlassungen in Spanien, Italien und Deutschland. Monument Re ist als Rückversicherer und Erwerber anlagenintensiver Portfolios in Europa tätig. Mit seiner Strategie möchte Monument Re im Rahmen seiner Risikobereitschaft durch Vermögenswerte gesicherte Risiken eingehen und die betreffenden Geschäfte oder Portfolios effizient führen.

Monument Re Limited steht unter der Gruppenaufsicht der Bermuda Monetary Authority.

Die Monument International Life Assurance Company Limited ist eine Versicherungsgesellschaft auf der Insel Man, die von der Isle of Man Financial Services Authority reguliert wird und zu 100 im Besitz der Monument Re Limited ist. Die Gesellschaft unterhält eine Niederlassung in Singapur für ihr Geschäft auf der Insel Man (und unterliegt daher sowohl der Regulierung der Insel Man als auch der in Singapur).

Die Zurich International Life Limited bietet Lebensversicherungen, Investment- und Absicherungsprodukte an und ist Teil der Zurich Insurance Group. Zurich International Life Limited ist gemäß dem Isle of Man Insurance Act 2008 uneingeschränkt zugelassen und wird von der Isle of Man Financial Services Authority beaufsichtigt.

Zurich Insurance Group (Zurich) ist ein führender Mehrspartenversicherer, der mehr als 55 Millionen Kunden sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen in mehr als 210 Ländern und Gebieten betreut. Zurich wurde vor 150 Jahren gegründet und transformiert das Versicherungswesen. Neben der Bereitstellung von Versicherungsschutz bietet Zurich zunehmend auch Präventionsdienstleistungen an, die beispielsweise zur Förderung des Wohlbefindens und zur Stärkung der Klimaresilienz beitragen.

Im Einklang mit dem Ziel, "gemeinsam eine bessere Zukunft zu schaffen", verfolgt Zurich das Ziel, eines der verantwortungsvollsten und effektivsten Unternehmen der Welt zu sein. Das Unternehmen strebt bis 2050 Netto-Null-Emissionen an und ist einer der nachhaltigsten Versicherer der Welt, wie das S&P Global Corporate Sustainability Assessment belegt. Im Jahr 2020 hat Zurich das Projekt Zurich Forest gestartet, um die Wiederaufforstung und die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt in Brasilien zu fördern.

Die Gruppe beschäftigt rund 56.000 Mitarbeiter und hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz. Zurich Insurance Group Ltd (ZURN) ist an der SIX Swiss Exchange notiert und hat ein "Level I American Depositary Receipt"-Programm (ZURVY), das außerbörslich an der OTCQX gehandelt wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.zurich.com.

