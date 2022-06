Neue Community fördert sichere Zusammenarbeit und Wissensaustausch von Entwicklern und Technikern in den Bereichen PKI, digitale Beschilderung und Kryptografie-Tools.

Keyfactor, die Maschinen- und IoT-Identitätsplattform für moderne Unternehmen, präsentiert ihre neue Open-Source-Community. Die Gemeinschaft stellt Entwicklern, Betriebsfachleuten und technischen Teams fundiertes Wissen und Open-Source-Tools bereit, die zum Implementieren der jeweils besten Sicherheitslösungen oder für bestimmte Produkte benötigt werden.

Sicherheit ist ein erfolgskritischer Faktor für fast jedes Unternehmen, das vernetzte Produkte oder Online-Dienstleistungen entwickelt. Technische und operative Teams verlassen sich zunehmend auf Public-Key-Infrastruktur (PKI) und Maschinenidentitäten, wenn es darum geht, Anwendungen sicher zu bauen, bereitzustellen und auszuführen. PKI gibt Entwicklern ein flexibles und skalierbares Sicherheits-Tool, das weiter ausgebaut und mit geschäftskritischen Prozessen sowie Infrastrukturelementen integriert werden kann. Die Open-Source-Community von Keyfactor bietet die führenden Produkte des Unternehmens für Kryptografie, PKI und digitale Beschilderung als Open-Source-Community-Ausgaben an, die für alle Nutzer zugänglich sind.

"Open-Source-Technologie schafft eine Gelegenheit für Innovationen durch Zusammenarbeit und fördert zudem die Transparenz, um digitales Vertrauen in das Unternehmen aufzubauen", so Tomas Gustavsson, Chief PKI-Officer bei Keyfactor. "Die neue Keyfactor Community befähigt Nutzer zur engen Zusammenarbeit mit Kollegen in der Branche und bietet informative Ressourcen sowie Zugang zu erstklassigem Wissen in einem sicheren Umfeld. Entwickler-Teams besitzen eine enorme Macht und große Verantwortung bei sicherheitsbezogenen Entscheidungen. Mit dieser neuen Community wollen wir ihnen einen großen Teil dieser Last abnehmen, indem wir ihnen durch Open-Source-Software Zugang zu unserem gesamten Software-Stapel geben."

Mitglieder der Community von Keyfactor erhalten Zugriff auf die Gemeinschaftsausgaben von EJBCA, SignServer und Bouncy Castle sowie kostenlose Erprobung von Unternehmensausgaben auf Azure und AWS Cloud. Die Community-Software hat bereits einen umfangreichen Nutzerstamm- Tausende von Nutzern fungieren als Qualitätssicherungsagenten, die jede neue Ausgabe herunterladen, testen und nutzen.

Weitere Informationen über die Keyfactor Community und über den Zugriff auf unsere Open-Source-Software erhalten Sie unter keyfactor.com/community.

Über Keyfactor

Keyfactor ist die Maschinen- und IoT-Identitätsplattform für das moderne Unternehmen. Als unverzichtbare Infrastruktur unterstützt Keyfactor die für Sicherheit zuständigen Mitarbeitern bei der Verwaltung der Kryptografie indem sie PKI vereinfacht, Lifecycle-Management von Zertifikaten automatisiert und Krypto-Agilität auch in großem Maßstab ermöglicht. Unternehmen verlassen sich darauf, dass Keyfactor alle digitalen Schlüssel und Zertifikate für Multi-Cloud-Konzerne, DevOps und eingebettete IoT-Sicherheit absichert.

