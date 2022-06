Mercedes Benz - Diesen Breakout sollte man nicht verpassen!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: MBG ISIN: DE0007100000



Rückblick: Die Automobilbranche leidet immer noch unter einem Bauteile-Mangel. Der Premium-Hersteller Mercedes fokussiert sich daher auf seine margenstarken Modelle. Nachdem die Aktie bis in den Bereich von rund 55 Euro gefallen war, sahen wir kurzfristig wieder Stärke. Die Aufwärtsbewegung endete aber im Bereich von 68 Euro. In Folge ging das Papier des Autobauers in eine Konsolidierungsbewegung über.

Meinung: Es genügt heute nicht mehr, nur die Gewinne zu optimieren. Man muss in der Automobilbranche auch stark in die die Zukunft investieren. Mit einem Kompetenzzentrum für Batterietechnologien will Mercedes-Benz den Wandel zur Elektromobilität weiter vorantreiben. Die Aktie könnte mittlerweile alle wichtigen gleitenden Durchschnitte zurückerobern und könnte in Kürze auch den Widerstand bei 68 Euro überwinden.

Chart vom 01.06 .2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 67.58 EUR



Setup: Wenn die Aktie den Breakout schafft, dürfte die Eröffnung einer Long-Position aussichtsreich sein. Nach dem Einstieg ließe sich der Trade unter dem Tief der letzten Tage absichern.

Meine Meinung zu Mercedes Benz ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in MBG



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.