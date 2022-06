Salesforce meldet Zahlen - Faktor-Zertifikate im heutigen Webinar erläutert

Werbung



Während des großen Kursrückgangs der Tech-Aktien meldete Salesforce seine Quartalszahlen und erhöht teilweise die Jahresprognose. Außerdem werden heute von Julius Weiß Faktor-Zertifikate genauer erklärt.



Der amerikanische Softwarespezialist Salesforce konnte trotz des aktuell schwierigen Umfelds positive Zahlen melden. In Q1 2022 konnte Salesforce, verglichen mit dem Vorjahreszeitraum, den Umsatz um 24% auf 7,41 Milliarden US-Dollar erhöhen. Der Gewinn ging um gut 28 Millionen Dollar auf 469 Millionen Dollar zurück, was im aktuellen Umfeld ein weiterhin gutes Ergebnis darstellt.

Zur Erinnerung: Die Salesforce-Aktie ist in diesem Jahr gut 30% im Minus und folgte somit dem "Trend" der anderen Techwerte sowie dem NASDAQ-100©.

Die Jahresprognose für Salesforce wird in einem Aspekt nach oben, sowie in einem Aspekt nach unten angepasst. Der "Non-GAAP" Gewinn pro Aktie, also der Gewinn ohne außergewöhnliche Ereignisse, Aufwendungen oder Zukäufe, wurde von 4,62-4,64 US-Dollar auf 4,72-4,76 US-Dollar erhöht. Die Umsatzprognose hingegen wurde von 32-32,1 Milliarden US-Dollar auf 31,7-31,8 Milliarden US-Dollar verringert. Grund hier seien die Währungseffekte und die US-Dollar Stärke.





Währungen werden in zwei Wochen in einem unserer kostenlosen HSBC Webinare näher thematisiert. Welchen Einfluss Währungsschwankungen auf Hebelprodukte haben und wie man an Währungsbewegungen partizipieren kann wird dort vorgestellt.

Im heutigen Webinar geht es um die Faktor-Zertifikate, welche ebenso eine überproportionale Partizipation ermöglichen. Allerdings ist hier der richtige Einsatz wichtig! Zum Webinarkalender und Teilnahmelink geht es hier:

