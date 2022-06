iGrafx, Anbieter von digitaler Unternehmenstransformation, Prozessmanagement und integriertem Process Mining, gibt heute die Ernennung von Shoeb Javed zum Chief Product Officer des Unternehmens bekannt. Mit mehreren Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Produktmanagement, Engineering und Führung ist Javed für iGrafx die ideale Person, um den nächsten Schritt in Richtung Prozessintelligenz zu gehen. Javed wird für die Ausgestaltung und die Umsetzung der iGrafx Produktstrategie verantwortlich sein.

Shoeb Javed ist von dem Unternehmen Worksoft, einem führenden Anbieter von Prozessautomatisierungstechnologien, zu iGrafx gewechselt. Während seiner Zeit bei Worksoft war Javed für Geschäftsstrategie, Produktmanagement, Technologieallianzen sowie Fusionen und Übernahmen zuständig. Unter seiner Führung hat Worksoft mit Automatisierungstechnologie erfolgreich Technologietransformationen im Wert von mehreren Millionen und bis zu Milliarden Dollar umgesetzt. Javed hat sich darüber hinaus mit zahlreichen Vorträgen und schriftlichen Beiträgen in Branchenpublikationen wie etwa dem CIO Magazine oder Forbes zu einem anerkannten Marktführer im Automatisierungsbereich entwickelt.

"Da iGrafx stetig wächst und weiter expandiert, benötigten wir einen CPO, der uns bei der Produkttransformation und -innovation unterstützt", sagte Darryl Lewis, Partner bei Banneker Partners. "Shoeb ist mit seinem technischen Fachwissen, seiner Führungsrolle im Produktmanagement und seinem tiefen Marktverständnis einzigartig qualifiziert. Die Vision von Shoeb umfasst nicht nur bessere Process Design Lösungen, sondern sein Ziel ist es außerdem, durch operative Intelligenz und Automatisierung eine ganzheitliche End-to-End-Plattform zu schaffen. Dieser Ansatz wird globalen Unternehmen zugutekommen, die einen Einblick in die heutigen betrieblichen Herausforderungen suchen, wie etwa Investitionen in die Automatisierung. Wir sind begeistert, dass Shoeb dem Führungsteam von iGrafx beitritt, und freuen uns auf seine Erfahrung und sein Know How."

Bereits seit Beginn des Jahres hat iGrafx mit der Bekanntgabe wichtiger Führungskräfte, zahlreicher Auszeichnungen und der Übernahme des Process Mining Lösungsanbieters Logpickr wichtige Meilensteine in Sachen Wachstum und technologische Innovationen gesetzt.

"Kunden haben damit begonnen, Tools zu rationalisieren, die ihnen helfen, Automatisierung und Orchestrierung im digitalen Maßstab zu ermöglichen", sagte R "Ray" Wang, Principal Analyst und Gründer von Constellation Research, Inc. "Die Erwartungen an ein erstklassiges Benutzererlebnis und hochmoderne Funktionen waren noch nie so hoch wie heute. Da Unternehmen ihre Aufmerksamkeit auf die Optimierung von Prozessen für Führungskräfte richten, erwarten sie von ihren Anbietern ein weltklasse Produktdesign."

Shoeb Javed wird ein globales und wachsendes Produktmanagement- und Engineering-Team leiten, um das Produkt- und Dienstleistungsportfolio von iGrafx voranzutreiben. Zu seinen Hauptaufgaben gehört auch, Process Mining in die iGrafx Plattform zu integrieren. Das Ziel: einen umfassenden Ansatz zur Prozessverbesserung zu bieten, der Process Mining mit Prozessdesign, operativer Intelligenz und Automatisierung für einen echten 360-Grad-Ansatz zur Realisierung von Geschäftsergebnissen kombiniert.

"iGrafx ist eines der weltweit größten Prozessarchive und ich freue mich, Teil dieses fantastischen Unternehmens zu sein", sagte Shoeb Javed, Chief Product Officer von iGrafx. "Einige der größten globalen Marken verlassen sich auf iGrafx für die Dokumentation, die Gestaltung und die Einhaltung von Prozessen. Jetzt ändern sich die Prozessanforderungen es reicht nicht aus, Prozesse zu haben, sie müssen an die Unternehmensleistung gebunden sein. Wir werden unsere Plattform auf organische und anorganische Weise verbessern, um einen echten Mehrwert für die Prozessqualität zu schaffen und unseren Kunden zu helfen, ihr Endergebnis zu optimieren. Ich bin begeistert, Teil einer solchen kollaborativen Kultur und eines solchen Teams zu sein."

Über iGrafx

iGrafx, ein führendes Unternehmen im Bereich Geschäftsprozessmanagement, ermöglicht es den größten Unternehmen der Welt, Prozesse in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln. Die iGrafx Plattform erfasst und verbindet kritische Geschäftsvorgänge für detaillierte Analysen, Modellierung und Optimierung. Auf dem heutigen wettbewerbsintensiven Markt müssen Unternehmen Geschäftsziele und IT-Systeme aufeinander abstimmen, Branchenvorschriften einhalten, Geschäftsprozesse automatisieren und Prozesseffizienz durch Initiativen wie RPA, Six Sigma und Lean identifizieren und implementieren. Mit iGrafx können Unternehmen die Punkte dieser Bemühungen miteinander verbinden, um Ergebnisse und Verbesserungen zu erzielen und die Kapitalrendite zu steigern. Weitere Informationen finden Sie unter www.igrafx.com.

