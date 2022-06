In Anbetracht der vorläufigen Zahlen der CME Group für die Rohöl-Futures-Märkte haben die Händler am Dienstag zum vierten Mal in Folge ihre Open Interest-Positionen erhöht, dieses Mal um rund 20,3K Kontrakte. Das Volumen stieg um rund 481,3K Kontrakte, der größte Anstieg an einem Tag seit dem 31. März. WTI riskiert einen Rückgang auf $105,00 Nach neuen ...

