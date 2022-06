Bei dieser Pressemitteilung handelt es sich um eine "designierte Pressemitteilung", die im Hinblick auf den Prospektnachtrag des Unternehmens vom 3. Dezember 2021 zu seinem Kurzprospekt vom 22. April 2021 erstellt wurde.

Calgary, Alberta, 1. Juni 2022 - High Tide Inc. ("High Tide" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), ein führendes Cannabis-Einzelhandelsunternehmen, das sowohl stationäre Läden als auch Online-Handelsplattformen auf globaler Ebene betreibt, freut sich, unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 30. März 2022 bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Transaktion (die "Transaktion") zur Übernahme (die "Übernahme") sämtlicher Aktienanteile (100 %) der Firma Livonit Foods Inc., die unter dem Namen Bud Heaven ("Bud Heaven") firmiert und zwei Cannabis-Einzelhandelsstandorte in Ontario (die "Läden") betreibt, für eine Kaufsumme in Höhe von 2,8 Mio. CAD abgeschlossen hat. Die Läden befinden sich an den Adressen 77 Manitoba Street und 125 Muskoka Road Highway 118 West in Bracebridge. Der Laden in der Manitoba Street liegt im Stadtzentrum von Bracebridge, das zu den "10 historischsten Stadtzentren Ontarios" gekürt wurde[i] und mit seiner großen Auswahl an Geschäften und Restaurants auch eine Drehscheibe für den Tourismus darstellt. Der Laden an der Adresse Muskoka Road Highway 118 West befindet sich in einem Einkaufszentrum mit einem nationalen Lebensmittel-Diskonter als Ankermieter, unmittelbar neben einem Spirituosenhändler, der in der gesamten Provinz vertreten ist. In der Stadt Bracebridge sind diese Läden zurzeit die einzigen Cannabis-Verkaufsstellen, die im Einzelhandel betrieben werden. In den drei Monaten zum 31. Oktober 2021 erwirtschaftete Bud Heaven einen annualisierten Umsatz in Höhe von 4,7 Mio. CAD und einen annualisierten bereinigten Betriebsgewinn (EBITDA)[ii] in Höhe von 0,8 Mio. CAD. Der Kaufpreis entspricht dem 3,5-fachen des annualisierten bereinigten EBITDA für die drei Monate zum 31. Oktober 2021.

EINZELHEITEN DER TRANSAKTION

Die Übernahme erfolgte im Einklang mit den Bedingungen einer mit 29. März 2022 datierten Aktienkaufvereinbarung (die "Übernahmevereinbarung"). High Tide hat 100 % der Firmenanteile an Bud Heaven erworben und dafür 564.092 High Tide-Stammaktien im Wert von 2,8 Mio. CAD (jeweils eine "High Tide-Aktie") ausgegeben. Nach erfolgter Anpassung des Betriebskapitals im Anschluss an die Transaktion wird das Unternehmen zusätzlich 1 Mio. CAD in bar entrichten. Laut Übernahmevereinbarung bestand für High Tide die Möglichkeit, einen Betrag zu entrichten, welcher der Differenz zwischen dem volumengewichteten Durchschnittspreis pro High Tide-Aktie an der TSX Venture Exchange ("TSXV") an den zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen vor dem Abschluss der Übernahmetransaktion und dem diskontierten Marktpreis (in den TSXV-Richtlinien als "Discounted Market Price" bezeichnet) zum Zeitpunkt der ursprünglichen Ankündigung der Übernahme entsprach. Dadurch konnte High Tide den Baranteil des Kaufpreises bezahlen anstatt zusätzliche High Tide-Aktien auszugeben.

Gemäß der Übernahmevereinbarung unterliegt der Kaufpreis einer Klausel zur Anpassung des Betriebskapitals (Working Capital) nach Abschluss der Transaktion. Gemäß dieser Klausel werden die Vertragsparteien den Kaufpreis entsprechend anpassen, um eine Erhöhung oder Verringerung des Nettoumlaufvermögens zum Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion auszugleichen. Der Abschluss der Übernahmetransaktion bedarf der abschließenden Genehmigung der zuständigen Börsenaufsichtsbehörde der TSXV.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide ist ein führendes, auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, das sowohl über Ladengeschäfte als auch über globale E-Commerce-Aktiva verfügt. Das Unternehmen ist - gemessen am Umsatz - der größte kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; mit derzeit 124 Standorten in Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. High Tide wurde im dritten jährlichen Ranking des Business Magazine's der kanadischen Top-Wachstumsunternehmen 2021 aufgeführt und in der TSX Venture 50 2022 und zählt zu den zehn stärksten Aktien im Bereich der diversifizierten Industrien. Das Unternehmen ist der erste und einzige Cannabis-Discount-Club-Händler in Nordamerika, der die Marken Canna Cabana, Meta Cannabis Co. und Meta Cannabis Supply Co anbietet. Weitere Standorte im ganzen Land befinden sich in Planung. Das Portfolio von High Tide umfasst auch die Fastendr-Technologie für Ladenkioske und intelligente Schließfächer. High Tide beliefert Verbraucher seit mehr als einem Jahrzehnt über seine etablierten E-Commerce-Plattformen, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com und in letzter Zeit im Bereich der aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, BlessedCBD.co.uk und BlessedCBD.de sowie über seinen Großhandelsvertrieb Valiant Distribution, zu dem auch der lizenzierte Unterhaltungsprodukthersteller Famous Brandz gehört. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressmeldung.

Für weitere Informationen über High Tide Inc. besuchen Sie bitte www.hightideinc.com, die Unternehmensprofilseite auf SEDAR unter www.sedar.com und das Unternehmensprofil auf EDGAR unter www.sec.gov.

ÜBER BUD HEAVEN

Bud Heaven war der erste legale Cannabis-Händler in der Region Muskoka und hat seit der Eröffnung des ersten Ladens im Jahr 2020 das Privileg, die örtliche Cannabis-Community mit Produkten zu versorgen. Die Unternehmenskultur der Firma fußt auf der Leidenschaft für Cannabis und dem Wunsch, das Wohlbefinden, die Integrität, die Inklusion und die Vielfalt ihrer Kunden bestmöglich zu unterstützen. Bud Heaven ist stolz auf sein fachkundiges Team mit seinem technischen Know-how, das einen optimalen Betrieb sicherstellt und den Kunden ein optimales Kauferlebnis bietet.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie "können", "sollten", "erwarten", "potenziell", "glauben", "beabsichtigen" oder die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen in Bezug auf: die voraussichtlichen Auswirkungen der Übernahme auf das Geschäft und den Betrieb von High Tide, die Eignung der Standorte der Läden und die Pläne von High Tide, seine integrierte Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein umfassendes Kundenerlebnis zu bieten und den Unternehmenswert zu maximieren.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, nämlich: Die finanzielle Lage und die Entwicklungspläne von High Tide ändern sich nicht aufgrund unvorhergesehener Ereignisse; es wird weiterhin eine Nachfrage und Marktchancen für die Produktangebote von High Tide geben; die gegenwärtigen und zukünftigen wirtschaftlichen Bedingungen werden weder das Geschäft und den Betrieb von High Tide noch die Fähigkeit von High Tide beeinträchtigen, die erwarteten Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen; die fortdauernde Eignung der Standorte der Geschäfte, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung von der Geschäftsleitung von High Tide als vernünftig erachtet wurden, können sich als ungenau erweisen und dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen, weshalb man sich nicht zu sehr auf zukunftsorientierte Aussagen verlassen sollte.

Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Risiken, die mit der Cannabis- und CBD-Branche im Allgemeinen verbunden sind; die Unfähigkeit von High Tide, in Zukunft weitere Einzelhandelsakquisitionen zu tätigen; die Unfähigkeit von High Tide, seine integrierte Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein umfassendes Kundenerlebnis zu bieten und den Shareholder Value zu maximieren; die Tatsache, dass der Standort der Stores nicht mehr für die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs geeignet ist.

Zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Finanzinformationen und andere hierin dargestellte Kennzahlen sind nicht als Richtwerte oder Prognosen für die hierin genannten oder zukünftige Zeiträume gedacht, und insbesondere sind vergangene Leistungen kein Indikator für zukünftige Ergebnisse, und die Ergebnisse von High Tide in dieser Pressemitteilung sind möglicherweise kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse von High Tide und stellen keine Schätzung, Vorhersage oder Prognose dar. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln unsere Erwartungen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich daher später noch ändern. High Tide lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die erwarteten Chancen und die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, zählen unter anderem die oben und an anderer Stelle in den öffentlichen Einreichungen und Berichten über wesentliche Änderungen von High Tide, die auf SEDAR verfügbar sind und sein werden, erwähnten Angelegenheiten.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (das "Gesetz von 1933") oder einem der bundesstaatlichen Wertpapiergesetze registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen (wie im Gesetz von 1933 definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierung vor.

Kontaktinformationen

Medienkontakt

Omar Khan

Senior Vice President - Corporate and Public Affairs

High Tide Inc.

mailto:omar@hightideinc.com

Anlegerkontakt

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

mailto:vahan@hightideinc.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 Quelle: https://www.bracebridge.ca/en/explore/Downtown-Bracebridge.aspx#.

#_ednref2 Das bereinigte EBITDA ist kein IFRS-konformes Bewertungskriterium.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66064Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66064&tr=1



