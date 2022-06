Bei Tocvan Ventures kündigt sich ein Paukenschlag an. CEO Brodie Sutherland gab per Interview bekannt, dass sich das Unternehmen sowohl mit Goldproduzenten als auch mit neuen Investoren in fortgeschrittenen Gesprächen befindet. Kündigt sich hier demnächst ein Deal an?

Partnershcaft? Tocvan spricht mit Goldproduzenten aus Sonora

Bei der Exploration des Pilar-Projekt liefert Tocvan Ventures (0,75 CAD | 0,55 Euro; CA88900N1050) reihenweise gute Bohrergebnisse (siehe hier). Doch das günstig im mexikanischen Sonora gelegene Goldprojekt scheint auch andere Goldproduzenten zu interessieren. So teilte CEO Brodie Sutherland nun im Video-Interview mit Proactive Investors mit (siehe unten), dass man sich bereits in Gesprächen mit etablierten Goldproduzenten aus der Region über eine Zusammenarbeit oder Partnerschaft befinde. Das Explorationsprojekt liegt in der Nähe von einer ganzen Reihe von Goldminen, die u.a. zu Fresnillo, Argonaut Gold oder Minera Alamos gehören. Namen nannte Sutherland allerdings nicht. Dementsprechend wird am Markt bereits spekuliert, was genau dahinter stecken könnte. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Explorationsunternehmen einen erfahrenen Miner als Partner ...

