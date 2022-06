DJ Shell und Total wollen Tankrabatt vollständig weitergeben

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ölkonzerne Shell und Total geben die seit diesem Mittwoch geltende Steuersenkung auf Spritpreise nach eigenen Angaben komplett an ihre Kunden weiter. "Shell hat die Steuersenkung inklusive Umsatzsteuer in der Nacht zum 1. Juni an allen Stationen in Deutschland vollumfänglich weitergegeben", teilte eine Sprecherin dem Handelsblatt mit.

Eine Sprecherin von Total sagte in Reaktion darauf zu der Zeitung: "Wir als Totalenergies verfahren ebenso wie Shell und haben in der vergangenen Nacht gegen 00:40 Uhr bereits angepasst."

Für den Tankrabatt wird die Energiesteuer auf Kraftstoffe ab Juni für drei Monate gesenkt. Damit soll Benzin laut Bundesfinanzministerium um 35,2 Cent pro Liter billiger werden, Diesel um 16,7 Cent. Der ADAC sagte dem Handelsblatt, die bundesweit durchschnittlichen Spritpreise hätten um kurz vor 10 Uhr am Mittwochmorgen deutlich unter dem Durchschnitt des Vortages zu dieser Uhrzeit gelegen. Die volle Preissenkung sei aber noch nicht erreicht.

Ein aussagekräftiges Bild dürfte sich erst im Laufe der Zeit ergeben. Einige Tankstellen verkaufen derzeit noch Sprit, den sie zu höheren Preisen vor der Steuersenkung eingekauft haben.

