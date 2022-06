Der Boom bei privaten Photovoltaik-Dachanlagen treibt auch die Nachfrage nach Batteriespeichern. Davon profitieren nach Einschätzung der Analysten vor allem die Hersteller BYD, Sonnen, Senec und E3/DC, die seit Jahren führende Anbieter auf dem deutschen Markt sind.Die Nachfrage nach privaten Photovoltaik-Anlagen und Heimspeichern ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen. In diesem Jahr könnte damit erstmals auf Jahresbasis mehr als 200.000 Photovoltaik-Heimspeicher neu installiert werden, wie EUPD Research am Mittwoch veröffentlichte. Bereits in den ersten Monaten des Jahres habe ...

