Innovativ und nachhaltig - Implenia unter den top drei Finalisten des Deutschen Baupreises 2022



01.06.2022 / 13:45



Glattpark (Opfikon), 1. Juni 2022 - Implenia wird ausgezeichnet als eines der besten und innovativsten Bauunternehmen in Deutschland. Der Bau- und Immobiliendienstleister Implenia Deutschland wurde beim Deutschen Baupreis 2022 aus 170 Einreichungen in der Kategorie über 500 Mitarbeiter im Finale unter die top drei gewählt. Ziel des seit 2013 stattfindenden Wettbewerbs ist es, die Vorreiter der Branche zu ermitteln und auszuzeichnen: Unternehmen, die gut organisiert sind, ihre Prozesse im Griff haben und nachhaltig mit Ressourcen umgehen.



«Wir sind sehr stolz, beim Deutschen Baupreis 2022 zu den ersten drei zu gehören und einer der besten grösseren Bau- und Immobiliendienstleister in Deutschland zu sein. Das bestätigt den Anspruch, uns mit unseren Kompetenzen in der Führung von grossen, komplexen Immobilien- und Infrastrukturprojekten sowie einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit vom Wettbewerb abzuheben», sagt Matthias Jacob, Country President Deutschland bei Implenia. «Aber wir betrachten den Erfolg nicht nur als Auszeichnung für unsere innovative und nachhaltige Unternehmensführung. Für uns ist es zugleich ein Ansporn, noch besser zu werden.» Um die Projekte effizient umzusetzen und den hohen Anforderungen der Kunden zu entsprechen, setzt Implenia bei Planung und Ausführung auf BIM (Building Information Modeling) und Lean Construction. Aktuelle Beispiele dafür sind unter anderem der A7 Lärmschutztunnel Altona in Hamburg oder das Wohnquartier am Südcampus in Bad Homburg.



Der Deutsche Baupreis wurde in diesem Jahr zum ersten Mal unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen vergeben. Die Preisverleihung fand am 31. Mai 2022 im Rahmen der Messe digitalBAU 2022 in Köln statt.



Die teilnehmenden Unternehmen hatten sich einem umfangreichen, dreistufigen Bewerbungsverfahren unterzogen. Bewertet wurden sie durch eine erfahrene und kompetente Jury. Für die Auswertung der Daten und Angaben war die Bergische Universität Wuppertal zuständig.



Auf der Messe digitalBau 2022 wurde zudem ein Nachwuchspreis für innovative, digitale Lösungen in der Bauwirtschaft vergeben. Dieser Preis ging an eine junge Implenia BIM-Spezialistin für ihre Programmierung eines BIM-gestützten Anwendungstools zur Optimierung des Abrufverfahrens von Baumaterialien. Kontakt für Medien:

