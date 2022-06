Vom 30. Mai bis zum 2. Juni fand die Hannover Messe in Deutschland statt, das "Windrad" der globalen Industrietechnologie. CHINT, der weltweit führende Anbieter von intelligenten Energielösungen, präsentierte in der Energy Solutions-Halle (H11.C30) zehn Produkte und Lösungen aus den Bereichen neue Energie, grüne und umweltfreundliche intelligente Transformatoren und intelligente Gebäude.

CHINT, das sich auf neue Energien und die gesamte Industriekette konzentriert, stellte seine Praktiken und Untersuchungen in den Bereichen "grüne Energie", "intelligentes Netz", "Lastreduzierung" und "neue Energiespeicherung" vor. "CHINT steht für eine grüne Entwicklung und die Vorreiterrolle bei der Reduzierung der Kohlenstoffemissionen im Strom- und Energiesektor. Nach all diesen Jahren hat CHINT eine große Anzahl von Top-Kunden und eine Vielzahl von Anwenderszenarien aufgebaut, um Veränderungen und neue Anforderungen auf den Märkten und bei den Kunden schnell wahrzunehmen und zu erfassen", sagte Lily Zhang, CEO von CHINT Electrics.

Im Jahr 2021 wurden die Aufträge für Energiespeicherprojekte von CHINT und BYD erfolgreich ausgeliefert, und die beiden Partner schlossen sich zusammen, um den neuen Energiemarkt im Vereinigten Königreich zu bedienen. In diesem Jahr wurden im Rahmen des CHINT-Projekts für intelligente Stromzähler in Saudi-Arabien mehr als 500.000 intelligente Stromkreisunterbrecher an lokale Gebiete geliefert. CHINT Kambodscha entwickelte netzunabhängige Photovoltaiksysteme in lokalen Gebieten und versorgte diese mithilfe von Tausenden netzunabhängigen Photovoltaikanlagen mit Strom.

Die Lösungen von CHINT zielen auf die Energiewende ab, um zur Erreichung der globalen Klimaziele beizutragen. Die Ausstellung von CHINT umfasste acht Veranstaltungen im Online-/Offline-Modus, bei denen die neuen Produkte und Lösungen von CHINT vorgestellt wurden. CHINT präsentierte Photovoltaik-Lösungen, indem sein europäisches Team eine Show für das Publikum veranstaltete, damit dieses die neuen Energielösungen und Photovoltaik-Anwendungen von CHINT in den Bereichen Großflächen, Industrie, Gewerbe und Wohnen erleben konnte. Dadurch wurde die Anziehungskraft des innovativen Modells "Photovoltaic +" verdeutlicht. CHINT stellte dem Publikum zudem seine energiesparenden, kohlenstoffarmen, vernetzten und effizienten Lösungen CHINT Smart City vor. Darüber hinaus standen die Smart Terminal Molded Case Circuit Breakers, Arc Fault Detection Devices (AFDD) und eine Reihe neuer Produkte von CHINT im Mittelpunkt, die die Stärken des Unternehmens im Bereich der intelligenten Fertigung unter Beweis stellten.

Lily Zhang ist überzeugt, dass "auf einer so bedeutenden Messeplattform wie Hannover Kunden aus mehr als 140 verschiedenen Ländern und Regionen der Welt mit CHINT zusammengekommen sind, um Gespräche zu führen und sich auszutauschen. Die Zusammenarbeit zwischen CHINT und internationalen Partnern birgt unendlich viel Potenzial und wird die globale Lösung von CHINT nutzen, um die Entwicklung grüner Energie voranzutreiben."

